Jüdischer Erntedank: Laubhüttenfest in der Nürnberger City

Das Laubhüttenfest (Sukkot), das jüdische Erntedankfest, soll in diesem Jahr in Nürnberg auch in der Altstadt gefeiert werden. Der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und dem israelischen Hadera lässt auf dem Hans-Sachs-Platz vom 23. bis 25. September eine Laubhütte aufbauen, teilte die Vorsitzende des Vereins, Diana Liberova, mit. Auf dem Platz stand bis zur Zerstörung durch die Nazis im Jahr 1938 die Nürnberger Hauptsynagoge.

Laubhüttenfest in Nürnberg

Am 23. September sollen ab 9 Uhr Schulkinder die Laubhütte mit den traditionellen Zweigen schmücken, um 17 Uhr informiert Diana Liberova über die Partnerschaft und die Stadt Hadera. Am 24. September sind von 8 Uhr bis 14 Führungen für Schulklassen durch die Laubhütte möglich. Um 17.30 Uhr folgt ein israelischer Abend in der Laubhütte mit Falafel und Getränken, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger kommen können. Am 25. September werden von 9 bis 13 Uhr Führungen angeboten.

Städtepartnerschaft Nürnberg-Hadera

Der Partnerschaftsverein Nürnberg-Hadera hatte bereits im vergangenen Jahr mit einer ungewöhnlichen Aktion das Laubhüttenfest begangen. Eine Laubhütte war auf dem Dach der Doku-Zentrums des Reichsparteitagsgelände aufgestellt worden. Der Verein hat sich die Festigung der Freundschaft zwischen den beiden Städten zum Ziel gesetzt, teilt er mit.