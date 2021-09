Lukaskirche ist Mitglied von "Churches for Future"

Die evangelische Citykirche St. Lukas ist jetzt Mitglied bei "Churches for Future". Mit seinem Beschluss wolle der Kirchenvorstand "die Anliegen der jungen Generation unterstützen, die unter den Gefahren des Klimawandels besonders leiden werden", teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Den eigenen Beitrag für Klimaschutz in Form des Umweltmanagementsystems "Grüner Gockel" wolle die Lukaskirche verstärken.

Die "Churches for Future" sind Teil des "Ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit", zu dem 21 katholische Bistümer, mehrere evangelische Landeskirchen, Gemeinden und kirchliche Organisationen gehören. Für Bayern listet das Netzwerk auf seiner Homepage derzeit sechs "Churches for Future", darunter die Katholische Akademie Bayern und die evangelische Gemeinde Nürnberg-Zerzabelshof.