Lutherkirche München bekommt neues Standort-Konzept

Der Abschied falle vielen nicht leicht, sagt Pfarrerin Wolfgang, deshalb "sollen alle, die hier zu Hause waren, später einen noch schöneren Platz finden". Dauerhaft verloren ist der Standort für die Giesinger jedoch nicht: Denn statt durch einen Verkauf einmalig eine hohe Summe zu erzielen, gibt die Gemeinde das attraktive Grundstück in Erbpacht an die Landeskirche weiter - die wiederum darauf bezahlbaren Wohnraum errichten will.

Erst durch dieses Ertragsmodell sowie durch Zuschüsse von Dekanat und Landeskirchenamt wird das Rundumpaket für die Lutherkirche möglich: Das Pfarramt wird entkernt, energetisch saniert und bekommt moderne Lüftungssysteme gegen die Abgase von draußen. "Dadurch verbessern wir die Arbeits- und Wohnqualität deutlich", freut sich Pfarrerin Wolfgang, die selbst 17 Jahre lang an der lauten Straße gelebt hat.

Klare Raumstruktur im Pfarrhaus

Auch die verschachtelte Raumstruktur, bedingt durch viele kleine Umbaumaßnahmen in den Nachkriegsjahren, wird begradigt. Aus verwinkelten Durchgangszimmern soll wieder eine klare Raumaufteilung werden: mit Gemeinderäumen im Erdgeschoss, Räumen für die Verwaltung im ersten Stock und einer großzügigen Pfarrwohnung unter dem Dach.