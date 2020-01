In Memmingen startet Anfang Februar erstmals eine Vesperkirche

INFO

Das Kulturprogramm rund um die erste Vesperkirche in Memmingen beginnt am Freitag, 31. Januar, um 22 Uhr unter dem Titel "Schüttel dein Speck" im Kaminwerk in der Anschützstraße 1.

In der Christuskirche geht es dann weiter am Sonntagabend, 2. Februar, um 19 Uhr unter dem Titel "Sahnestücke". Am Freitag, 7. Februar, gibt es ein Mitmachkonzert für Kinder "Rodscha aus Kambodscha & Tom Palme" um 16.30 Uhr.

Am Samstag, 9. Februar, um 18 Uhr singen und spielen "Viva Voce", am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr "Vivid Curls".

Die Vesperkirche und Organisationsleiterin Manuela Walcher würden sich auch sehr über Kuchenspenden freuen. Kontakt unter Telefonnummer: (0 83 31) 7 58 57 oder Handy: (01 70) 6 12 01 24.