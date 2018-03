Miroslav Klose über Ehrgeiz und Fairness im Sport

Im Sport existiert der Leistungswille in Reinform. Die Kirchen haben den Sport deshalb lange Zeit als Stiefkind betrachtet. Noch in den 1960er-Jahren etwa hieß es, dass der Besuch eines Fußballspiels am Sonntag unchristlich sei. Die Fastenpredigt-Reihe in der Basilika St. Emmeram in Regensburg greift dieses Thema nun auf. Unter dem Motto "Ohne Fleiß kein Preis" sprechen in den nächsten Wochen fünf Prominente über "das Märchen von der Leistungsgesellschaft".

Den ersten Vortrag halten am 22. Februar der Rekordtorschütze Miroslav Klose und der Chef-Physiotherapeut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Klaus Eder. Bis zu welchem Punkt sind Leistung und Erfolg wünschenswert und wann sind sie kritisch zu betrachten? Der gläubige Katholik Klose über Disziplin, Ehrgeiz und Fairness im Sport:

Herr Klose, es gab diese Klose-Momente: Das Spiel musste gedreht werden, und Sie haben das Ding reingemacht. Was ging da in Ihnen vor?

Miroslav Klose: Das ist sportlicher Ehrgeiz, dass man immer an das Gute glaubt, sprich: an die nächste Chance. Ich habe immer an diesen einen Ball geglaubt. Und wenn ich schon ein Tor gemacht hatte, dann wollte ich schon immer das zweite. Das ist das Feuer, das in meiner ganzen Karriere in mir gelodert hat. So habe ich mich immer selbst motiviert und Kraft daraus gezogen. Aber das ist nichts Besonderes, das müsste eigentlich jeder Fußballer haben.

Woher kommt dieser Ehrgeiz?

Klose: Ich habe Zimmermann gelernt und noch kurz als Geselle gearbeitet. Ich weiß also, was harte Arbeit ist. Heutzutage ist der Nachwuchs in Leistungszentren, wo es meistens nur Schule und Training gibt. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen, war das noch eine andere Zeit: Ich wollte immer Fußballer werden, aber von meinen Eltern gab es die Vorgabe, erst einmal einen "Beruf" erlernen zu müssen.

Wie hält man das aus, so stark und vor allem so diszipliniert zu sein?

Klose: Ich habe Fußball immer geliebt. Egal, wer mich gefragt hat: Ich sagte, ich werde Profi-Fußballer. Und wurde oft ausgelacht. Aber wenn man eine Vision hat, dann ist es leichter, dafür zu leben und zu Dingen wie Alkohol und Rauchen Nein zu sagen. So ging es Stück für Stück nach oben, bis ich gemerkt habe, ich kann es wirklich schaffen. Dann war ich noch besessener, hatte Blut geleckt und wollte das Optimum erreichen.