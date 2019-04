Mittagstisch "Nicht nur ein Ma(h)l" in Augsburg St. Thomas gibt es seit 15 Jahren

Projektleiter Wolfgang Halbritter steht am Jubiläumstag am Herd und bewirtet zusammen mit dem Team die Gäste.

Selbst die erfolgreichsten Projekte durchlaufen mal eine Krise. Bei "Nicht nur ein Ma(h)l!", dem Mittagstisch der Evangelischen Kirchengemeinde St. Thomas in Augsburg-Kriegshaber, ist der Konflikt beigelegt, der im letzten Jahr das vielfach preisgekrönte wöchentliche Projekt zu spalten drohte.

Strahlende Besucher stoßen mit einem Gläschen Sekt auf den 15. Geburtstag an, aber sonst ist alles wie immer, wenn die Kirchengemeinde zum Essen einlädt: köstliche Essensdüfte, festlich gedeckte Tische und erwartungsfrohe Gäste, die für die drei Gänge einen symbolischen Euro zahlen, Spenden sind gern gesehen. Dafür gibt es Festtagssuppe, "Filettopf mit asiatischer Sauce" und abschließend Mango-Creme – vor allem aber Essen in Gemeinschaft. "Mir tut die Gemeinschaft gut, das schmeckt dann besser", schwärmt ein Besucher beim Löffeln der Suppe. Lebhafte Gespräche füllen den Gemeindesaal, in dem sich mehr als hundert Besucher an diesem Jubeltag bewirten lassen.

Diakonisches Pionierprojekt

Am 4. März 2004 hoben der damalige Gemeindepfarrer Martin Dorner und Hannelore Weber ein diakonisches Pionierprojekt aus der Taufe, das beispielhaft für viele Nachfolger wurde. Unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" kamen seitdem mittwochs 60 bis 80 Gäste zum Essen zusammen. Die Idee dahinter war, nicht nur Armenspeisung, sondern Gastfreundschaft im Sinne Jesu anzubieten.

Seit vier Jahren hilft der Rentner Wolfgang Halbritter bei den Kochteams mit, im letzten Sommer übernahm er dann zusammen mit Dieter Mitulla die Projektleitung. Schon seit dem Morgen steht er am Jubiläumstag schwitzend in der Küche. Trotzdem strahlt er: "Das Kochen macht doch erst richtig Spaß, wenn so viele Leute kommen." Jeder im Team hat seine Aufgabe, die Routine aus 15 Jahren ist zu spüren, auch wenn viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter noch nicht so lang dabei sind.