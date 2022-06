Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Teilnahme am G7-Gipfel eingeladen. Während seines Besuchs in dem Kriegsland twitterte Scholz am Donnerstag seinen Dank an das Staatsoberhaupt, "dass Du meine Einladung angenommen hast". Der Kanzler wurde nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis von Selenskyj in Kiew zum Gespräch empfangen.