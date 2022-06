Garmischer Bürgermeisterin: G7-Einschränkungen sind immens

Freitag, 24.06. 10:05: Die Bürgerinnen und Bürger von Garmisch-Partenkirchen beklagen wegen des anstehenden G7-Gipfels massive Beeinträchtigungen. "Wir haben uns nicht um den Gipfel beworben", sagte die Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) am Freitag dem Radiosender Bayern2. "Wir müssen damit umgehen, und zwar so pragmatisch wie möglich." Die Einschränkungen seien immens.

"Das Recht auf Freizügigkeit wurde uns genommen, im ganzen Ort sind keine Parkplätze mehr da", sagte Koch weiter. Aber ein Gutes habe die massive Polizeipräsenz auch. "Die Polizeikräfte, die jetzt im Moment bei uns sind, die dienen auch unserer Sicherheit. Das darf man niemals vergessen." Vom 26. bis 28. Juni findet der G7-Gipfel nach 2015 bereits zum zweiten Mal auf dem nahegelegenen Schloss Elmau statt.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind erneut massiv. So gibt es unter anderem zwei Sicherheitsbereiche um den Tagungsort Schloss Elmau. Außerdem wird vor Verkehrsbehinderungen in ganz Süddeutschland und in Österreich gewarnt, etwa wegen Straßensperrungen, Umleitungen oder Grenzkontrollen. Besonders betroffen ist die Strecke vom Münchner Flughafen bis nach Garmisch-Partenkirchen.

In Garmisch-Partenkirchen selbst beklagen vor allem Geschäftsinhaber deutliche Einbußen wegen ausbleibender Kundschaft durch die massiven Sicherheitsvorkehrungen. Schülerinnen und Schüler werden für die Zeit des G7-Gipfels in den Distanzunterricht geschickt, Abschlussprüfungen sollen zwar in Präsenz, aber in anderen Orten stattfinden. In der Spitze sollen bis zu 18.000 Polizisten rund um den Tagungsort im Einsatz sein.

G7-Treffen: Demokratie-Verein will Versammlungsfreiheit beobachten

Dienstag, 21.06. 12:50: Der Kölner Verein "Komitee für Grundrechte und Demokratie" will während des G7-Gipfels in Garmisch-Partenkirchen das Vorgehen von Polizei und Sicherheitsbehörden beobachten. Zum Treffen der Industrienationen vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau würden bereits ab Donnerstag acht Beobachter in den Blick nehmen, inwieweit Demonstranten vor Ort das Recht auf Versammlungsfreiheit nach Artikel acht des Grundgesetzes eingeräumt werde, teilte das Komitee am Dienstag in Köln mit.

Schon jetzt zeichneten sich deutliche Versammlungsbeschränkungen durch die Sicherheitsbehörden ab, kritisierte der Verein.

Am kommenden Wochenende werde um das Schloss Elmau eine Sicherheitszone eingerichtet und mittels eines 16 Kilometer langen Sicherheitszaunes abgetrennt. Zudem sei der Einsatz von mindestens 18.000 Polizisten geplant.

In einem "Containerdorf" mit 150 Gewahrsamszellen sollen rund um die Uhr Gewahrsams- und Haftprüfungen vorgenommen werden können. Darüber hinaus werden seit dem 13. Juni Grenzkontrollen durchgeführt.

Der eigens für den G7 eingerichtete Planungsstab und das bayerische Innenministerium planen aus Sicht des Kölner Vereins einen "überdimensionierten Polizeieinsatz", der in keinem Verhältnis zu den angekündigten Protestmobilisierungen stehe.

Ökumenische Friedensvesper zum Start des G7-Gipfels

Dienstag, 21.06. 10:01: Zum Start des G7-Gipfels auf Schloss Elmau an diesem Wochenende gibt es in München ein ökumenisches Friedensgebet. Das evangelische Dekanat München und die Jesuitenkirche St. Michael wollten damit ein Zeichen für den Frieden in der Welt setzen, teilte das Dekanat am Dienstag mit. Es werde zum Ende des bewaffneten Konflikts in der Ukraine aufgerufen und für mehr Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit in der globalen Welt gebetet.

Die Friedensvesper findet am kommenden Sonntag (26. Juni) um 16 Uhr in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone statt. Teilnehmen werden Stadtdekan Bernhard Liess und Pater Martin Stark. Das Vokalensemble Collegium Monacense St. Michael und das Orchester St. Michael unter der Leitung von Chordirektor Dr. Frank Höndgen führen die "Vesperae solennes de confessore" von Wolfgang Amadeus Mozart auf.

Demonstrationen und Protestaktionen rund um den G7-Gipfel

Dienstag, 21.06. 09:52: Am Freitag (24. Juni) veranstalten entwicklungspolitische Organisationen, unter ihnen auch das Partnerschaftswerk der bayerischen evangelischen Landeskirche, Mission EineWelt, einen Alternativgipfel im EineWeltHaus München. Das Thema lautet "Global gerecht wirtschaften in Krisenzeiten", geplant sind Vorträge und Workshops zu Schuldenerlass, nachhaltigem Wirtschaften, Menschenrechten und Klimaschutz. Dazu werden auch Referentinnen und Referenten aus dem Globalen Süden erwartet. Die Veranstalter fordern von den G7-Staaten, eine ökosozial gerechte Welt wirklich voranzutreiben.

Am Samstag (25. Juni) findet auf der Münchner Theresienwiese eine Großdemonstration statt, zu der die Veranstalter Tausende Teilnehmer erwarten. Das Motto der Demo lautet "Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit: Gerecht geht anders!". Veranstalter ist ein Bündnis aus mehr als 15 zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter ihnen das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt", Oxfam Deutschland oder Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, WWF, Bund Naturschutz in Bayern und der Nabu.

In Garmisch-Partenkirchen selbst wollen zahlreiche Aktivisten von "Stop G7 Elmau" gegen den G7-Gipfel im nahegelegenen Schloss Elmau protestieren. Dazu gibt es vom 24. bis 28. Juni ein Protestcamp, am 26. Juni eine Großdemo und am 27. Juni einen Sternmarsch Richtung Schloss Elmau. Um den Tagungsort gibt es allerdings eine streng bewachte Sicherheitszone.

Nur 50 Menschen sind für eine Demonstration am 27. Juni in Hör- und Sichtweite des Schlosses zugelassen. Die Demonstranten müssen ihre Personalien angeben und sich in Polizeibussen zum Demonstrationsort bringen lassen. "Was hier passiert, ist eine unglaubliche Beschneidung unserer Versammlungsfreiheit und damit unserer Grundrechte", kritisierte das Bündnis "Stop G7 Elmau".

IRC-Geschäftsführer: Brauchen Zeitenwende im Kampf gegen den Hunger

Dienstag, 21.06. 09:30: Der Geschäftsführer der Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) in Deutschland, Ralph Achenbach, hat die G7-Staaten zu mehr Anstrengungen bei der Bekämpfung des Hungers aufgerufen. Die Zahl der Hungernden könne dieses Jahr auf 323 Millionen ansteigen, sagte Achenbach dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Es braucht auch beim Kampf gegen den Hunger eine Zeitenwende, und wir wollen, dass dieses Signal vom G7-Gipfel ausgeht." Neben Geld für humanitäre Hilfe brauche es einen grundlegenden Umbau des globalen Ernährungssystems.

Dabei müsse es darum gehen, ärmere Länder und Krisenstaaten von Nahrungsmittelimporten unabhängiger zu machen, sagte Achenbach. "Die Abhängigkeit von Importen muss reduziert werden." Nahezu alle von langjährigen Ernährungskrisen geplagten Länder, etwa Somalia, Afghanistan oder die Sahel-Staaten, seien von Einfuhren abhängig, insbesondere bei Getreide.

"Wir müssen lokale Anbausysteme unterstützen, die auch an den Klimawandel angepasst sind", sagte Achenbach. Auch bei Dünger und Saatgut müsse die Abhängigkeit von Importen reduziert werden.

Der weltweite Hunger ist einer der Schwerpunkte beim Treffen der G7-Staaten vom 26. bis 28. Juni im oberbayerischen Elmau. In vielen Ländern spitzt sich derzeit die Ernährungskrise zu. Dafür verantwortlich sind unter anderem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, Konflikte, hohe Lebensmittelpreise und Extremwettereignisse wie Dürren oder Überschwemmungen. Der Ukraine-Krieg sorgt für zusätzlichen Druck, etwa weil Russland die Ausfuhr von Weizen aus der Ukraine blockiert und die Lebensmittelpreise weiter steigen.

Achenbach warnte mit Blick auf das Zusammenkommen der sieben wichtigsten Industrienationen vor Kürzungen bei Hilfsprogrammen.

"Wir sehen jetzt das Risiko, dass aufgrund des Ukraine-Krieges Finanzierungszusagen nicht eingehalten werden", sagte der IRC-Geschäftsführer.

Zugleich begrüßte er das von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) angestoßene Bündnis für globale Ernährungssicherheit. Es müsse allerdings mit bestehenden Institutionen, etwa auf UN-Ebene, zusammengearbeitet werden. Wichtig sei auch die Kooperation mit den Regierungen und der Zivilgesellschaft der betroffenen Länder. Das Bündnis, das die Verteilung von Grundnahrungsmitteln koordinieren und um Geldgeber werben soll, wurde beim Treffen der G7-Entwicklungsminister Mitte Mai gestartet.

Garmisch-Partenkirchener Kirchengemeinde sieht G7-Gipfel gelassen entgegen

Dienstag, 21.06. 09:16: Der evangelische Pfarrer von Garmisch-Partenkirchen, Martin Dubberke, sieht dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau gelassen entgegen. Der Ort sei schon jetzt "voll mit Polizei", sein Pfarrhaus an der Johanneskirche grenze direkt ans G7-Management an und liege damit auch mitten im Risikobereich, sagte er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Trotz der erhöhten Sicherheitsstufe gebe es aber keine Beschränkungen für seine Kirchengemeinde, "wir haben miteinander geklärt, dass alle geplanten Veranstaltungen stattfinden können".

Dennoch sei er gespannt auf den Start des G7-Gipfels am Sonntag (26. Juni). Es werde sicherlich viele Verkehrsbeschränkungen und wohl auch Kontrollen geben, sagte Dubberke. Inwieweit von solchen Einschränkungen seine Kirchengemeinde betroffen ist, müsse er abwarten. Eine für den 26. Juni geplante Jubelkonfirmation mit vielen Gästen von auswärts sei aber vorsichtshalber verschoben worden. Dafür finde eine Trauung statt, die bereits zweimal wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste.

Viele Menschen aus der Region wollen dem G7-Trubel entfliehen und hätten Urlaub genommen, sagte Dubberke.

Bereits 2015 hatten der G7-Gipfel auf Schloss Elmau stattgefunden. Damals hatten Geschäftsinhaber ihre Läden geschlossen aus Angst vor Ausschreitungen bei den Demonstrationen. "Das war noch vor meiner Zeit, aber mir wurde erzählt, dass einige Geschäfte ihre Schaufenster verrammelt hätten und es zahlreiche Ausweiskontrollen gegeben habe. Das wollen sich manche nicht nochmal antun", sagte Dubberke. Er sei dagegen "absolut neugierig" was passiere, denn für ihn sei es das erste "Gipfel"-Erlebnis in Bayern. 2015 lebte Dubberke noch in Berlin.

Am schwersten betroffen von den Auswirkungen des G7-Gipfels seien wohl die Schülerinnen und Schüler, sagte Dubberke. Die Zugspitz-Realschule, das Werdenfels-Gymnasium und das katholische St.-Irmengard-Gymnasium lägen allesamt entlang der sogenannten Protokollstrecke, an der die meisten Demonstrationen stattfinden sollen. Zahlreiche Schüler wohnten auswärts und müssten während des G7-Gipfels zu ihren Schulen kommen. Obendrein hätten einige von ihnen noch Abschlussprüfungen. "Das ist schon eine große Belastung", sagte Dubberke.

Er hoffe jedenfalls, dass die Staats- und Regierungschefs der G7, der wichtigsten Industrienationen der Welt, wirklich den geplanten Fortschritt für eine gerechte Welt schaffen.

Gleichzeitig hätten Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine deutlich gemacht, "wie abhängig wir voneinander sind und dass daraus eine große Gefahr erwachsen kann". Er hoffe, dass die globale Verantwortung nicht nur Lippenbekenntnis bleibt, sondern auch tatkräftig gelebt wird: als spürbares, konsequentes Handeln der Geschlossenheit ohne Hintertürchen, um deutlich zu machen, dass starken Demokratien die Zukunft gehört und nicht Autokratien. Und so hoffe der Pfarrer auf ein starkes Signal für den Frieden in der Ukraine.

Bärbel Kofler: Gemeinsam können wir das Schlimmste verhindern

Dienstag, 21.06. 09:08: Die Parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, Bärbel Kofler (SPD), erwartet von den wichtigsten demokratischen Industriestaaten konkrete Absprachen zur Bekämpfung der infolge des Ukraine-Krieges drohenden Hungersnöte. Mit Blick auf den bevorstehenden G7-Gipfel im bayerischen Elmau sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin:

"Es muss ein Übereinkommen in deutlicher Sprache mit klaren Verpflichtungen der einzelnen Länder geben."

Deutschland habe bereits ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit angestoßen und sei mit 430 Millionen Euro in Vorleistung gegangen. "Wenn alle gemeinsam agieren, dann können wir das Schlimmste verhindern", betonte sie.

Das Bündnis bündelt ihren Worten nach alle Initiativen gegen Hunger, sorgt für Koordination der Unterstützung und bringt all die zusammen, die Solidarität mit den am meisten Betroffenen übten. Das Bündnis werde bereits von vielen Regierungen unterstützt, ebenso wie von internationalen Organisationen.

Kofler verwies auf Zahlen des Welternährungsprogramms, wonach allein, um die aktuell auf Unterstützung angewiesenen knapp 150 Millionen Menschen zu erreichen, umgerechnet 19 Milliarden Euro nötig seien. Davon sei bislang lediglich die Hälfte finanziert.

Die Sozialdemokratin fügte hinzu: "Es liegt an uns allen, jetzt das Richtige zu tun, unmittelbar zu helfen und gleichzeitig den richtigen Pfad für langfristige Veränderung einzuschlagen. Wo Menschen hungern, wird es in der Regel immer schwieriger, Probleme friedlich zu lösen."

Mission EineWelt: G7-Politik hat Klimaschutz und Gerechtigkeit behindert

Dienstag, 21.06. 09:00: Das Partnerschaftswerk der bayerischen evangelischen Landeskirche, Mission EineWelt, will den anstehenden G7-Gipfel auf Schloss Elmau kritisch begleiten. Das Motto der G7-Präsidentschaft stehe zwar unter dem Motto "Fortschritt für eine gerechte Welt", sagte die Fachreferentin für Entwicklung und Politik, Gisela Voltz, im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die G7-Politik der vergangenen Jahrzehnte habe aber Klimaschutz oder globale Gerechtigkeit nicht entscheidend vorangebracht, sondern eher behindert.

Länder des Globalen Südens litten immens unter dem Klimawandel, obwohl sie nicht die Verursacher seien, sagte Voltz weiter. Der Ausstieg aus fossilen Energien in den kommenden Jahren sei das A und O. Ansonsten steuere die Welt auf eine Katastrophe zu: Es würde dann immer mehr Klimaflüchtlinge und Konflikte über knappe Ressourcen wie Wasser oder Land geben. Außerdem wären über kurz oder lang immer mehr Länder vom Klimawandel betroffen - auch Deutschland. "Klimaschutz ist also eine aktive Friedenspolitik", betonte Voltz:

"Ein 'Weiter so wie bisher' ist keine Option."

Darüber hinaus hätten sich die G7 auch nicht besonders dadurch hervorgetan, weltweite Lieferketten zu hinterfragen, kritisierte Voltz weiter. Um beispielsweise Smartphones zu produzieren, die im Schnitt nur wenige Jahre genutzt werden, brauche es viele Metalle, die etwa in der Demokratischen Republik Kongo, in Chile oder in Indonesien abgebaut werden müssen. Dies geschehe immer noch unter menschenunwürdigen Bedingungen. Der Abstand zwischen Arm und Reich weltweit sei jedenfalls in den vergangenen Jahrzehnten immer größer geworden.

Auch mit Blick auf die globale Gesundheit herrsche Nachholbedarf, sagte Voltz. Dies sei vor allem während der Corona-Pandemie deutlich geworden, als die G7-Staaten den knappen Impfstoff erst für sich gebunkert und überschüssige Dosen dann "öffentlichkeitswirksam" an Entwicklungsländer gespendet hätten. Sie erhoffe sich vom G7-Gipfel Vereinbarungen für Klimaschutz, Menschenrechte und globale Gerechtigkeit, die auch wirklich eingehalten werden, sagte Voltz.

Es brauche eine sozial-ökologische Zeitenwende. Jetzt gebe es noch ein Zeitfenster für Handlungsspielraum.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, organisiert Mission EineWelt mit weiteren Organisationen am Freitag (24. Juni) - also kurz vor Beginn des G7-Gipfels am 26. Juni - einen Alternativgipfel in München. Dabei gehe es um eine gerechte Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Forderung nach einem Schuldenerlass für Entwicklungsländer, nachhaltige Wirtschaftsmodelle und Klimaschutz. Dazu gebe es auch Referentinnen und Referenten aus dem Globalen Süden. Zudem unterstützt das Partnerschaftszentrum die für Samstag (25. Juni) geplante Großdemo in München zum Start des dreitägigen G7-Gipfels.

Klimakrise, Hunger, Armut: Bündnis fordert G7 zum Handeln auf

Montag, 20.06. 13:00: Die Klimakrise und das Artensterben stoppen und konsequent gegen Hunger, Armut und Ungleichheit in der Welt aktiv werden: Das ist die Forderung eines Bündnisses aus mehr als 15 zivilgesellschaftlichen Organisationen vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Außerdem müsse als Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle beendet werden.

Für ihre Forderungen wollen die Bündnispartner am 25. Juni in München auf die Straße gehen.

Zu der Großdemonstration am Vortag des G7-Gipfels, der am 26. Juni auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen startet, erwarten sie Tausende Teilnehmer. Sven Hilbig von der evangelischen Hilfsorganisation "Brot für die Welt" sagte, die G7 trügen Mitverantwortung für viele aktuelle Krisen und die fortschreitende Ausbeutung des Globalen Südens. Es brauche eine gerechte Entwicklungspolitik.

Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), Olaf Bandt, sagte, dass die G7-Staaten als Verursacher der Klimakrise das Ende der Ära der Fossilen einläuten und den Energieverbrauch drastisch senken müssten. Christine Margraf, Artenschutzexpertin beim Bund Naturschutz in Bayern, forderte ein weltweit verbindliches Abkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt noch in diesem Jahr.

Neben der Erderhitzung sei das Artensterben die größte globale Krise des Planeten.

Tobias Hauschild, Leiter Soziale Gerechtigkeit bei Oxfam Deutschland, sprach von einer "schreienden Ungerechtigkeit": "Während weltweit Ungleichheit und Armut zunehmen, die Klimakrise Existenzgrundlagen vernichtet und Millionen Hunger leiden, planen einige Milliardäre die nächste Reise ins All." Dies dürfe nicht länger hingenommen werden. Die G7 müssten Reiche mehr besteuern, um Armut und Hunger zu bekämpfen. Mitglieder des G7-Demo-Bündnisses sind mehrere nationale wie internationale Umweltschutz- und Hilfsorganisationen.