Partnerkirche in Ungarn: Was beschäftigt sie, was sind die Herausforderungen?

Die osteuropäische Partnerkirche Ungarn steht heuer im Zentrum der Fastenaktion der evangelischen Landeskirche. Etwa drei Prozent der Bevölkerung in Ungarn gehören der lutherischen Kirche an. Täglich besuchen dort 17 000 Kinder die kirchlichen Schulen. Ältere Menschen, Menschen in Not und Geflüchtete werden von der Diakonie betreut.

Mit der Fastenaktion soll diese Arbeit gestärkt werden. Konkret unterstützt wird eine Jugendmusikschule in Fot, wo ein mit Asbest verseuchtes Dach saniert werden muss. In einem integrativen Gartenbauprojekt werden Menschen mit Behinderung Gemüse anbauen und verkaufen. Schließlich soll eine vom Pilz angegriffene Holzkirche erneuert werden, sodass die Gemeinde im Zentrum Bethel in Piliscsaba auf dem Land wieder eine Kirche für Gemeindeleben und Gottesdienste hat.

Diese Projekte stehen exemplarisch für den Willen, den Dialog in Europa zu stärken und dort zu helfen, wo Not herrscht, erklärte Oberkirchenrat Michael Martin: "Es ist heute wichtiger denn je, als Kirchen in Europa aufeinander zuzugehen und füreinander einzustehen." Mit der Fastenaktion könnten Christen in Bayern und Osteuropa einen Beitrag zu gelingender europäischer Zusammenarbeit leisten.