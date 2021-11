Wie eine oberfränkische Gemeinde ein Pfarrerehepaar in Brasilien fand

Von Brasilien nach Oberfranken

Da kam die Anfrage von Gruber wie gerufen. Die Bewerbung ging schnell in Deutschland ein. Dann begannen die bürokratischen Mühlen ihr Werk. Die Corona-Pandemie erschwerte noch das Verfahren. Brasilien war damals als Virusvariantengebiet eingestuft, und somit war eine Ausreise extrem schwierig. Schließlich wurde doch ein Weg gefunden, denn Danilo Kammers konnte aufgrund seiner Vorfahren in Luxemburg die Luxemburgische Staatsbürgerschaft beantragen. So wurden die Kammers EU-Bürger*innen und waren vom Transportverbot ausgenommen. Aber selbst am Tag des Abflugs gab es noch Probleme.

Hans Ulrich Gruber erzählt, dass eine Formalie nicht erfüllt wurde, die entsprechende Anfrage bei der Fluggesellschaft wurde zwar gestellt, aber eine Antwort kam nie. Nur durch glückliche Umstände erkannte ein Flughafenmitarbeiter die Familie beim gemeinsamen Gebet in der Abflughalle.

"Dieser Mitarbeiter hat dann sofort in der Zentrale angerufen und die Genehmigung für den Flug eingeholt, und so konnte Familie Kammers vier Minuten vor Abflug noch an Bord gehen."

Vorerst noch als Vikar*innen eingestuft

Seit mittlerweile über zwei Monaten sind sie in Schwarzach und dort als Fortbildungsvikar*innen angestellt. Denn obwohl die beiden schon lange Zeit als Pfarrer*in in Brasilien gearbeitet haben, ist es nicht möglich, in Deutschland gleich als Pfarrer*in eingestuft zu werden. Für den Religionsunterricht an den Schulen ist ein Sprachzertifikat nötig. Das ist das erste Projekt des Ehepaars. "Wir sind unglaublich überrascht, wie wir empfangen wurden und was die Gemeinde alles für uns gemacht hat", sagt Sinara Kammers und ihr Mann ergänzt:

"Wir fühlen uns in Deutschland in unserer Gemeinde in Schwarzach einfach sehr wohl und freuen uns auf die kommenden Jahre und auf die Arbeit mit den Gläubigen."

Auch die Kirchengemeinde freut sich über die engagierten Pfarrer und dass wieder Leben eingezogen ist ins Pfarrhaus. Ein wenig umgewöhnen muss sich das Ehepaar noch, die Orgelmusik ist in Brasilien nicht verbreitet und auch in der Liturgie ist in Brasilien vieles freier als in Deutschland. Auch klimatechnisch müssen sich die Kammers noch vorbereiten. Denn ein brasilianischer Winter entspricht von den Temperaturen eher dem bayerischen Frühherbst.