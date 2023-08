Weitere Kritik am Umgang mit Fall Aiwanger

Nach der Sondersitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag gibt es weitere Kritik am Umgang mit dem Verdacht gegen den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), er habe in seiner Jugend ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Die Jusos Bayern kritisierten in einer Mitteilung, dass der von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigte Fragenkatalog mit 25 Fragen an Aiwanger nicht öffentlich sei. Sie kündigten daher an, eine Social-Media Kampagne zu starten und die Fragen der bayerischen Bevölkerung zu sammeln.

Die liberal orientierte Türkische Gemeinde in Bayern teilte am Mittwoch mit, dass sie die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern einstellen werde, solange die Vorwürfe gegenüber ihrem Parteivorsitzenden "nicht vollständig ausgeräumt sind und er sich transparent und vollständig zu seiner Vergangenheit äußert". Sie kritisierte die Partei dafür, dass sie keine kritischen Fragen an Aiwanger stellen wolle. "Wo sind die Stimmen der Spitzenpolitiker der Freien Wähler wie von den Staatsministern Piazolo und Glauber sowie der Fraktionsspitze angesichts dieser Vorwürfe?", fragte der Vorsitzende Vural Ünlü in der Mitteilung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete am Mittwoch in Meseberg die bekannt gewordenen Details als "sehr bedrückend". Alles müsse aufgeklärt werden, betonte er. Und wenn das geschehen sei, nichts vertuscht und verwischt werde, dann müssten die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) warf Aiwanger vor, im Umgang mit den Medienberichten "unaufrichtig" zu sein. Der Politiker habe offensichtlich auch in der jüngsten Vergangenheit "eine Sprache des rechten Populismus" benutzt. Habeck fragte, ob Markus Söder mit einem Kollegen, der so agiere, in Zukunft weiter zusammenarbeiten wolle. "Ich finde es schwer vorstellbar."

Söder: Bisherige Erklärungen von Aiwanger reichen nicht aus

Die Erklärungen, die der Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bisher zu einem rechtsradikalen und antisemitischen Flugblatt aus seiner Schulzeit gegeben hat, reichten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht. Man habe Aiwanger einen Katalog aus 25 Fragen überreicht, deren Beantwortung dieser zugesagt habe, erklärte Söder bei einem Pressestatement nach der Sondersitzung des Koalitionsausschusses. Fragen der Journalist*innen waren nicht zugelassen.

Für eine Entlassung Aiwangers reichten die Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" nicht aus, sagte Söder. Das Hetzflugblatt selbst sei ekelhaft und widerlich, es sei "übelster Nazi-Jargon". Es sei nicht "bloß ein Jungenstreich oder eine Jugendsünde". Allein der bloße Verdacht schade dem Ansehen Bayerns und dem Ansehen des bayerischen Wirtschaftsministers. Mit der Beantwortung der 25 Fragen sollten "Restzweifel" ausgeräumt werden.

Söder bestellte Aiwanger zu Sondersitzung ein

Der bayerische Ministerpräsident hatte nach den Erklärungen seines Stellvertreters Aiwanger zu besagtem Flugblatt aus Schulzeiten eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Söder habe die Freien Wähler für Dienstagvormittag einbestellt, teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Montag mit.

"Wir haben die Erklärung zur Kenntnis genommen. Aber es bleiben viele Fragen offen. Diese kann nur Hubert Aiwanger persönlich beantworten", sagte Herrmann.

"Wir erwarten, dass dies zeitnah geschieht. Die Vorwürfe sind zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt."

Aiwanger müsse sich über die schriftliche Stellungnahme hinaus umfassend erklären. "Es geht um das Ansehen Bayerns", erklärte Herrmann.

Auch der Bundeskanzler verlangt Aufklärung

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert eine umfassende und sofortige Aufklärung im Fall Aiwanger. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin unter Berufung auf den Kanzler sagte, geht es zunächst darum, aufzuklären, wer das Flugblatt verfasst und verbreitet hat. Dann müsse es gegebenenfalls politische Konsequenzen geben.

Büchner sprach von einem "furchtbaren, menschenverachtenden Machwerk" und von einer "abstoßenden Geschichte". Für die Aufklärung der Vorwürfe sei Bayerns Landesregierung zuständig, fügte er hinzu.

Die Freien Wähler stärkten ihrem Vorsitzenden Hubert Aiwanger unterdessen den Rücken. Er habe "keinerlei Zweifel an der Glaubwürdigkeit Aiwangers", sagte dessen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Roland Weigert, der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagausgabe). "Kein einziges Mal sind mir bei ihm rechtsradikale, extreme oder extremistische Äußerungen aufgefallen", sagte Weigert.

Aiwanger soll rechtsradikales Flugblatt verbreitet haben

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) steht nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" im Verdacht, als Schüler ein rechtsradikales Flugblatt verfasst und im Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt zu haben.

Wie die Zeitung am Freitagabend berichtet hatte, soll sich der Vorfall im Schuljahr 1987/88 ereignet haben. Aiwanger war damals Schüler der 11. Klasse. Er sei als Urheber des Flugblatts mit rechtsextremistischem Inhalt zur Verantwortung gezogen und bestraft worden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf mehrere anonyme Zeug*innen.

Aiwanger: "Ein oder wenige Exemplare in meiner Schultasche gefunden"

Aiwanger selbst ließ diese Darstellung von einem Sprecher zunächst zurückweisen; er habe "so etwas nicht produziert" und werde "gegen diese Schmutzkampagne im Falle einer Veröffentlichung juristische Schritte inklusive Schadenersatzforderungen" ergreifen.

Später äußert sich Aiwanger direkt zu den Vorwürfen: "Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend", teilte der Freie-Wähler-Chef am Samstag über einen Sprecher in einer schriftlichen Erklärung mit. "Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären."

"Bei mir als damals minderjährigen Schüler wurden ein oder wenige Exemplare in meiner Schultasche gefunden", erklärte Aiwanger zu dem Flugblatt.

"Daraufhin wurde ich zum Direktor einbestellt. Mir wurde mit der Polizei gedroht, wenn ich den Sachverhalt nicht aufkläre." Seine Eltern hätten davon nichts erfahren. Als Ausweg sei ihm angeboten worden, ein Referat zu halten. "Dies ging ich unter Druck ein. Damit war die Sache für die Schule erledigt." Aiwanger fügte hinzu:

"Ob ich eine Erklärung abgegeben oder einzelne Exemplare weitergegeben habe, ist mir heute nicht mehr erinnerlich. Auch nach 35 Jahren distanziere ich mich vollends von dem Papier."

Bruder bekennt sich zu Flugblatt

Am Samstagabend dann meldet sich Aiwangers älterer Bruder Helmut zu Wort. Im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern behauptet er, das Flugblatt verfasst zu haben:

"Ich bin der Verfasser dieses in der Presse wiedergegebenen Flugblatts."

Vom Inhalt distanziert er sich allerdings. "Ich bedaure die Folgen der Aktion", sagte er.

Beide Brüder hatten im Schuljahr 1987/88 die elfte Jahrgangsstufe des Burkhart-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg in Niederbayern besucht. Aiwangers Bruder begründet das Schreiben damit, dass er damals durchgefallen sei und eine Klasse wiederholen haben müsse. Deshalb sei er "total wütend" gewesen.

Flugblatt: "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz"

Das Flugblatt ruft laut SZ zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb auf: "Wer ist der größte Vaterlandsverräter?" Teilnahmeberechtigt sei "jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält".

Bewerber sollten sich "im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch" melden. Als erster Preis wird ausgelobt: "Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz".

Wenn das wirklich Aiwanger verfasst hat, dann muss er zurücktreten. Das ist jenseits von allem. pic.twitter.com/k119bNSNU1 — Alf Frommer (@alf_frommer) August 25, 2023

Jüdischer Verein: Verhalten Aiwangers "inakzeptabel"

Auch außerhalb Bayerns regt sich Kritik. Der jüdische Verein WerteInitiative aus Berlin teilte mit, der Umgang mit einer solchen Tat, die möglicherweise vor 35 Jahren passiert sei, sei fast wichtiger als die Tat selbst.

"Es ist derzeit nicht erkennbar, dass der wiederholt am rechtspopulistischen Rand agierende Aiwanger die Vorwürfe ernst nimmt", sagte der Vereinsvorsitzende Elio Adler. So ein Verhalten sei nicht nur für einen Spitzenpolitiker, sondern für jeden anständigen Bürger inakzeptabel.

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte, der Text des Flugblattes sei heute nicht minder verwerflich, da er die Millionen Opfer der Schoa auf abscheuliche Weise verunglimpfe. Inwiefern Hubert Aiwanger für die Verbreitung zumindest mitverantwortlich ist, werde in Gänze nicht aufzuklären sein, so Schuster. Die Diskussion darüber sei "erkennbar politisch". Das Flugblatt dürfe aber auch nicht einfach als Jugendsünde abgetan werden, "da es die für unser Land so wichtige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus regelrecht mit Füßen tritt".

Jüdische Studierende: Mitwirken muss erklärt werden

Der Verband jüdischer Studenten Bayern (VJSB) forderte Aiwanger dazu auf, die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen umfassend und transparent zu klären. Wenn er nicht der Verfasser des Flugblatts sei, müsse er dennoch sein mögliches Mitwirken, insbesondere bei der Verbreitung erklären. Außerdem müsse geklärt werden, wie die Schrift in seine persönliche Tasche gelangen konnte, ohne dass er daran beteiligt war. Es gelte, das Vertrauen nicht nur der jüdischen Gemeinschaft, sondern auch der gesamten Bevölkerung Bayerns wiederherzustellen, schrieb der VJSB.

Die Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau schloss sich den Forderungen nach einer raschen Klärung der offenen Fragen an, wie sie der CSU-Abgeordnete und Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, am Montag erhoben hatte. Es müsse auch geklärt werden, warum die Schulleitung 1987/88 das Flugblatt offensichtlich nicht zur Anzeige gebracht habe.

(Mit Material von epd)