Regensburg: "Letzte Hilfe"-Kurs zum Umgang mit dem Sterben

Der Tod ist ihnen ein ständiger Begleiter: 2012 stirbt die Mutter, 2014 der Vater. "Wir haben beide Eltern im Sterben begleitet", sagt Bettina Keller. Als die Krebsdiagnose der Mutter kam, sei sie zu den Töchtern gezogen. Die Mutter habe vor ihrem Tod die eigene Urne in der Hand gehalten. Der Vater verfügte 14 Tage vor seinem Tod, dass er im Kloster begraben werde wolle. "Unsere Eltern sind sehr offen mit dem Thema umgegangen", erzählt Eva Höschl.

Gleichzeitig habe die Mutter große Angst vorm Sterben gehabt. "Und der Papa hat sich das ganze Leben auf den Tod vorbereitet."

Die beiden Schwestern sprechen mit großer Ruhe, vielleicht mit der Gelassenheit derer, die wissen, dass sie alles getan haben. "Wir hatten immer Glück, dass wir uns auf den Abschied vorbereiten konnten", sagt Eva Höschl.

"Früher war der Tod ein Teil des Lebens."

Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich laut einer Umfrage, zu Hause zu sterben, allerdings gehe der Wunsch in der Wirklichkeit nur für 20 Prozent in Erfüllung. Möglicherweise liegt das daran, dass sich Menschen die Betreuung eines sterbenden Angehörigen zu Hause nicht zutrauen. Früher kam das ganze Dorf vorbei, wenn jemand gestorben war, erzählt Höschl. Die Trauergemeinde saß beim Leichenschmaus, während im Nebenzimmer der Tote aufgebahrt war. Immer wieder stand jemand auf, ging zum Toten und verabschiedete sich. "Früher war der Tod ein Teil des Lebens." Jede Generation hat es von der anderen mitbekommen. "Seit der Industrialisierung wurde der Tod mehr und mehr in die Institutionen verlagert." Wer keine Erfahrungen mit dem Tod hat, könne sie auch nicht weitergeben. Unsicherheit und Angst erhöhten sich. "Alle wollen jung, sportlich, frisch und leistungsfähig sein. Für den Tod ist da kein Platz mehr", sagt Höschl.

Sterbebegleitung sei keine Wissenschaft, die nicht auch in der Familie und Nachbarschaft gelebt werden könne. Deshalb haben sich die beiden Schwestern zur Fachkraft Palliative Care an der Evangelischen Hochschule in Freiburg ausbilden lassen. Mit dem Angebot von Letzte-Hilfe Kursen möchten sie Wissen an die Hand geben und ermutigen, sich den Sterbenden zuzuwenden. "Zuwendung ist das, was wir am Ende des Lebens am meisten brauchen."