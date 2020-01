Rund 100 Studierende unterstützen in Augsburg die Schülerdemos von "Fridays for Future"

Nicht nur Schüler demonstrieren jede Woche in der Augsburger Innenstadt für den Klimaschutz. Auch rund 100 Studierende beteiligen sich regelmäßig an den Freitagsdemonstrationen.

Einmal in der Woche wird es in der Cafete der Evangelischen Studierendengemeinde richtig laut. Etwa 30 Menschen üben dort Trommeln. Getrommelt wird dann freitags in der Augsburger Innenstadt für den Klimaschutz. "Wir müssen laut sein, weil wir Menschen aufmerksam machen wollen", sagt der 23-jährige Alex Mai. Er studiert Mathematik an der Universität. Das Mathestudium sei sehr zeitaufwendig und fordere tägliche Anwesenheit. "Mathe-Studenten leben fast an der Uni", erzählt der junge Klimaaktivist. Für andere Aktivitäten neben dem Studium bliebe so gut wie keine Zeit übrig. Seit Juli 2019 organisiert er trotzdem die Bewegung "Studis for Future".

Ingo Blechschmidt, 31, ist bereits fortgeschritten in seinem Mathe-Studium und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Augsburg. Er engagiert sich neben "Studis for Future" auch bei "Scientists for Future". "Die Wissenschaft hat längst verlässliche Erkenntnisse geliefert, dass wir gegen die Klimakrise dringend handeln müssen. Wir sind bereits die Generation, die Enkel, die die Klimakrise betrifft", sagt Blechschmidt.

Klimakrise muss ernst genommen werden

Der Wissenschaftler hat das Gefühl, dass Menschen die bereits spürbaren Konsequenzen der Klimakatastrophe weder realisieren noch ernst nehmen. Es liege daran, dass viele die aktuellen Zahlen nicht kennen, findet der junge Wissenschaftler. Mit den Demonstrationen möchte er Menschen aufmerksam machen und dazu bringen, sich zu informieren. "Ich möchte, dass die Regierung die Klimakrise endlich ernst nimmt und die Wahrheit spricht", fügt er besorgt hinzu.

Das sei die letzte Chance, in fünf Jahren sei es zu spät, findet auch Alex Mai. Den Klimaaktivisten werde vorgeworfen, die Klimaproblematik zu übertreiben und Spaß beim Demonstrieren zu haben, erzählt der junge Mathematiker. "Aber uns treibt es, dass die Zeit knapp wird. Wir müssen demonstrieren. Wir dürfen nicht mehr zu Hause bleiben", finden die beiden Mathematiker.