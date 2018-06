"Schlappentag" in Hof findet zum 586. Mal statt

Wie der "Schlappentag" zum "Hofer Nationalfeiertag" wurde

Der Anordnung Folge zu leisten zögerten viele Schützen allerdings so lange wie möglich hinaus: Sie erschienen häufig erst am letzten Schießtag des Jahres, dem 1. Montag nach Trinitatis, morgens in Arbeitskleidung mit Schürze und bequemen offenen Schuhen (den Schlappen) zum Schießhäuschen. Die Pflichtübung wurde den Schützen freilich mit Hilfe eines besonderen Lockmittels versüßt: Weil die Hofer Schützen ein markgräfliches Brau­privileg besaßen, wurde zum geselligen Abschluss exklusiv für diesen Tag ein besonderes Bier gebraut – das "Schlappenbier". Mit einer Stammwürze von rund 18 Prozent (entspricht etwa 6,5 Prozent Alkoholgehalt) zählt das Traditionsgebräu zu den Starkbieren.

Den Wandel vom militärischen Übungstag zum "Hofer Nationalfeiertag" begleitet bis heute die "Privilegierte Scheiben-Schützen-Gesellschaft Hof von 1432". Sie richtet das Festwochenende alljährlich gemeinsam mit der Stadt Hof aus und ist Veranstalter des traditionellen "Schlappenschießens", bei dem die Honoratioren der Stadt am Sonntag um den Titel des "Schlappenkönigs" kämpfen. Erst seit vier Jahren ist der Schützenwettbewerb geöffnet: Zum "Bürgerschlappenschießen" können Einzelteilnehmer und Mannschaften antreten.

Neu in diesem Jahr ist der Termin für die "Hussitenführung", die seit einigen Jahren fester Teil des Festprogramms ist. Statt am Sonntag beginnt die Stadtführung bereits am Samstag (26. Mai) an der St.-Michaelis-Kirche. Die Aufführung mit historischen Spielszenen und allerlei Spektakeln findet nur einmal jährlich statt und gilt als die beliebteste Stadtführung in Hof. An zwölf Stationen wird die Geschichte des Hussitenüberfalls von einer engagierten und kundigen Spielerschar nacherzählt. Der Sonntag und der Montag gehören dann ganz dem Festbetrieb – für die Hofer und ihre gern gesehenen Gäste.