Seelensteig: Meditative Wanderungen im Bayerischen Wald

Immer mehr Menschen lassen sich Jahr für Jahr auf solche Wanderungen ein, um die Selbstheilungskräfte der Natur auf sich wirken zu lassen. Der Seelensteig ist einer der beliebtesten. Man kann ihn gehen, auch wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist. Es sind nur 60 Höhenmeter zu überwinden. Und man kann sich so viel Zeit lassen für die Strecke, wie man will. Einmal habe sie ein Ehepaar geführt, das am Münchner Flughafen Station gemacht hatte, um für zwei Stunden den Seelensteig zu laufen, erzählt Neumann-Beiler.

Selbst Kinder und Jugendliche gewinnen dem Weg etwas ab. "Er erzählt vom Werden und Vergehen, von Leben und Tod", sagt Pauline. Vier- oder fünfmal sei sie ihn schon gegangen, immer wenn sie bei den Großeltern zu Besuch sei.

Selbstheilungskräfte der Natur

Gabriela Neumann-Beiler bringt die Gruppe an einem Bach zum Stehen, Wasserrauschen als Begleitmusik für die Meditationen. Man solle sich Zeit lassen, die Natur erforschen, sie erspüren und erfühlen, fordert sie auf. Dann könne man die Stille hören und sehen, verspricht sie. "Bäume können uns zeigen, das verlorene Naturmaß wiederzuerlangen."

Am Umkehrpunkt wird eine Rast eingelegt. Die Diakonin reicht Brot, Saft und Wasser. Zum ersten Mal wird es in der Gruppe richtig still. Andächtig lauschen alle dem Rauschen des Waldes. "Manchmal gehe ich den Weg auch mit einzelnen Leuten", erzählt sie. Erst neulich sei sie drei Stunden mit jemandem unterwegs gewesen, ein seelsorgerlicher Notfall. "Wald und Bäume haben etwas Heilendes", sagt die Diakonin.