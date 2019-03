Seit 100 Jahren sind Gemeindediakone Profis für alle Fälle

Diakonat feiern: In der Kirche St. Markus in München und der Philippuskirche in Rummelsberg.

Vor 100 Jahren, am 17. März 1919, wurde in der Münchner Dekanatskirche St. Markus der 28-jährige Diakon Heinrich Schlötterer in sein Amt eingeführt. Seine Dienstverständnis wurde in den Folgejahren eine Art Blaupause für das Amt des bayerischen Gemeindediakons.

Dabei war Schlötterer keineswegs der erste Gemeindediakon der bayerischen Landeskirche. Bereits 1897 stellte der Diakonieverein der Nürnberger Christuskirche Wilhelm Hübsch als Gemeindehelfer an. Auch in München war vor Schlötterer bereits ein anderer Diakon tätig: Friedrich Mielke vom Rauhen Haus in Hamburg wurde 1884 als Stadtmissionar nach München entsandt.

Wertschätzung und theologische Kompetenz für Diakone

Dennoch konzentrieren sich in der Person Heinrich Schlötterers mehrere wegweisende Neuerungen: Erstmals wurde mit ihm ein Diakon während des Gottesdiensts vom Dekan in sein Amt eingeführt, anstatt nur schnöde seine Anstellungspapiere zu bekommen. Eine neue Form der Wertschätzung für jene, die von den Pfarrherren zuvor eher "als Hausmeister in sozialen Angelegenheiten" betrachtet wurden, wie es Thomas Greif, Leiter des Diakoniemuseums in Rummelsberg, formuliert.

Außerdem bekam "Bruder Heinrich" die Erlaubnis, neben der Armenfürsorge, den Hausbesuchen und Behördengängen auch Religionsunterricht an der Hilfsschule zu erteilen und die von jeweils rund 500 Mädchen und Jungen besuchten Kindergottesdienste abzuhalten. Dass ein Diakon geistliche Aufgaben wahrnimmt, war ein Novum.

Gemeindediakon für Armenfürsorge und Kindergottesdienst

Und schließlich wurde die Dienstordnung Schlötterers fleißig weiterkopiert für alle nachfolgenden Gemeindediakone. Neben Glaubenstreue, Gehorsam und Taktgefühl beschrieb diese "Dienstes-Anweisung" klar, welche Aufgaben Schlötterer an der 18.000-Seelen-Gemeinde zu erfüllen hatte: Armenfürsorge, Hausbesuche bei Kranken, Einsamen und Neuzugezogenen, Jugendarbeit, Verwaltungstätigkeit und Organisation der Gemeindebibliothek.

Ein Fulltime-Job für 200 Reichsmark im Monat. Weil das in München kaum zum Überleben reichte, steckte der damalige Münchner Dekan Lembert seinem Diakon hin und wieder einen Geldschein aus dem Stehpult zu, mit der Aufforderung: "Wenn Sie Geld brauchen, kommen Sie getrost zu mir."