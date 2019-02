Sonntags-Special zu Karl Barth in der Schweinfurter Christuskirche

Das Sonntags-Special an diesem Sonntag, dem 17. Februar, hat es gleich in einem doppelten Sinn mit dem Neu-Durchdachten zu tun. Um 10 Uhr lädt das Special-Team zu "Gott – der ganz Andere" ein, zu einem Sonntags-Special über den Theologen Karl Barth.

Das ist im wahren Sinne schwerer Stoff, füllt das Hauptwerk des Schweizers, die "Kirchliche Dogmatik", doch ein ganzes, gar nicht einmal besonders kurzes Buchregalbrett. Wegen der hellen Leinenumschläge der Originalausgabe wurde Karl Barths grundsätzlich neue Durchdringung der zentralen theologischen Fragen auch "der weiße Wal" genannt.

Reaktion auf den Besucherschwund

Wolfgang Weich, der erste Pfarrer an der Christuskirche, betreibt das Special-Team gemeinsam mit einem halben Dutzend Laien. Mit dem Gründer der Bekennenden Kirche Barth kocht er keinesfalls einfach sein Promotionsthema noch einmal auf. Seinen Doktor hat Weich nämlich in Physik gemacht, in theoretischer immerhin. Er sagt, an diesem Sonntag wolle man versuchen, "sich Karl Barth mit einfachen Mitteln" zu nähern. Eins dieser Hilfsmittel war in den vergangenen Monaten der Vorbereitung das "Karl-Barth-Magazin" der EKD, wobei auch das Porträt des Theologen im Sonntagsblatt die Gruppe erheblich ermuntert hatte.

"Wie sind wir auf das Thema gekommen?", das wird bei der großen experimentellen Andacht an diesem Sonntag das erste von vier Kapiteln sein. Es folgen ein biografischer Abschnitt und einer zur Theologie Barths. Weich zwei Wochen vor der Veranstaltung: "Das soll ich dann wohl machen." Konzentrieren wird sich der Pfarrer auf einige wesentliche Kernaussagen Barths wie zum Beispiel die All-Versöhnung. Sofern dessen Gegnerschaft gegen die Nationalsozialisten noch nicht den zweiten Teil des Vormittags bestimmt hat, kann der vierte Teil darauf zurückkommen. Hier fragen ein oder zwei Teammitglieder – und wenn möglich alle Teilnehmer an diesem Special: "Wie würde Karl Barth sich in der heutigen Gesellschaft engagieren?"