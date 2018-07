Spaenle kritisiert: "Jude" wird wieder zum Schimpfwort

Ist der Antisemitismus in Bayern ausgeprägt, haben Sie Zahlen über Vorfälle?

Spaenle: Ich kann mich jetzt nur auf Zahlen der Staatsregierung vom Mai berufen. Im vergangenen Jahr soll es rund 150 Straftaten gegen jüdische Bürger oder Einrichtungen gegeben haben - meistens waren das Volksverhetzung oder Sachbeschädigungen. Aber wir wollen ja auch Vorfälle erfassen, die keine Straftaten sind. Antisemitismus ist ja auch eine Gesinnung und nicht automatisch eine Straftat. Einen aussagefähigen Überblick über Antisemitismus kann man erst geben, wenn sich das Meldesystem etabliert hat.

Sie haben gesagt, dass Ihnen die Bildungs-, Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit ganz wichtig sind.

Spaenle: Das ist eine zentrale Säule. Diese Arbeit befindet sich auch im großen Umbruch, denn die Zeitzeugen werden weniger und wir haben an den Schulen immer mehr Kinder aus Zuwandererfamilien. Zuwanderer machen an den Münchner Schulen schon rund 50 Prozent der Schülerschaft aus. Ich erinnere mich noch ganz genau an meinen Antrittsbesuch vor zehn Jahren in der Gedenkstätte Dachau: Da konnte ich mit einer Schulklasse diskutieren, ein junger Mann hat sich gemeldet und gesagt, dass er zwar Deutscher sei, seine Familie aber aus der Türkei komme. Warum solle er sich für den Holocaust verantwortlich fühlen? Deshalb ist eine gute Erinnerungsarbeit wichtiger denn je. Sie muss auf Höhe der Zeit sein und keine formale Rückwärtsbetrachtung.

"Bildungsarbeit ist ein zentrales Tool gegen Unwissenheit"

Wie wollen Sie diese Wende in der Erinnerungsarbeit schaffen?

Spaenle: Wir müssen zeigen, was das jüdische Leben und Traditionen heute ausmacht. Und wir müssen über Israel sprechen und das, was Israel ausmacht. Deshalb möchte ich auch die Gründung eines bayerisch-israelischen Jugendwerkes anregen. Man muss natürlich mit den Schulen zusammenarbeiten, da passiert schon viel. Ich will auch mit Wissenschaftlern sprechen, die sich mit einschlägigen Themen beschäftigen, damit wir hier auf der Höhe der Zeit sind. Bildungsarbeit ist ein zentrales Tool, um der Unwissenheit zu begegnen. Es muss ein ganzheitlicher Ansatz sein, um sich gegen Antisemitismus zu stellen.

Sie haben die Zuwanderung angesprochen. Was wollen Sie dagegen tun, dass Migranten aus arabischen Ländern ihren Hass gegen Juden und Israel auch nach Deutschland bringen?

Spaenle: Die Zuwanderung mit mehr als einer Million Menschen aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens in den vergangenen Jahren hat dem Antisemitismus eine neue Färbung gegeben - es gibt gerade in den jüngsten Tagen erschreckende Beispiele etwa in Berlin. Wenn es zur Erziehung gehört, dass Eltern ihren Kindern sagen, Israel sei ein Verbrecherstaat, der von der Landkarte getilgt werden müsse, dann können wir das nicht akzeptieren.

Aber Antisemitismus kommt auch von Links und Rechts: In den 1970er Jahren ist bei uns der linksradikale Antisemitismus entstanden mit starker Empathie für Palästina. Die Rechtsradikalen berufen sich auf das rassische Grundmotiv und ächten eine Minderheit. Es wird Kritik am Staat Israel mit klassischen antisemitischen Mustern vermischt, gern auch angeblich wissenschaftlich begründet. Es ist klar: Kritik am Staat Israel muss möglich sein. Aber Israelkritik darf nicht antisemitisch sein. Und man muss sich mal klar machen, dass die Juden hierzulande keine Verantwortung dafür tragen, was in Israel passiert.