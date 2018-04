St. Matthäus: Gitter gegen ungebetene Schlafgäste

Ehrenamtliche putzen Eingänge

Das Ausmaß des Geruchsproblems schildert Gottfried von Segnitz: "Die Räume im Keller können wir schon seit Jahren nicht mehr lüften, weil die Kellerschächte mit Fäkalien und Unrat voll sind." Vor dem Sonntagsgottesdienst rücken Corinna Gilio oder andere Ehrenamtliche mit Schrubber und scharfen Putzmitteln an, um die Überreste der Nacht aus den Eingängen zu beseitigen. Ein stabiler Magen ist Voraussetzung: "Da finden Sie von Eierschalen, Lagerfeuerresten, Fäkalien, nach Urin stinkenden Kartons bis zu Männerunterhosen alles", zählt die Vertrauensfrau auf. Bei allem Mitleid für die Situation der Menschen packe sie auch immer wieder die Wut über all den Dreck und auch die Aggressivität, die ihr teilweise entgegenschlage. "Ich stehe mit Herzblut für diese stattliche Kirche, ich möchte, dass ihr Würde entgegengebracht wird", sagt Gilio.

So massiv wie an der Matthäuskirche sind die Probleme andernorts nicht. Auch am Alten Peter am Marienplatz beispielsweise gibt es Bettler oder Wildbiesler. "Aber in den Eingängen campiert wird bei uns nicht, dazu ist hier viel zu viel los", sagt ein Mitarbeiter im Pfarramt. Außerdem sorgten tagsüber zwei Kirchenaufseher und zwei Mesner für Ordnung. Er kenne die Situation von St. Matthäus, so der Mitarbeiter – "dort ist es der Wahnsinn".