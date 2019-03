Starkoch Heinz Winkler: 5-Sterne-Dinner für Notfallseelsorge

Die Stiftung "Kirchen(T)räume" in Rosenheim hat Starkoch Heinz Winkler gewonnen, ein Benefiz-Dinner in seiner Fünf-Sterne-Residenz in Aschau im Chiemgau auszurichten. Ergänzend zu einem Vier-Gänge-Menü und dem Künstlerprogramm mit klassischem Gesang setzt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm der Veranstaltung mit einem Kurzvortrag über "Gesellschaftliche Verantwortung und Engagement" ein Glanzlicht auf.

Sternekoch Winkler: "Unterstütze Notfallseelsorge gern"

Die Stiftung Kirchen(T)räume hat die 1995 entstandene ökumenische Notfallseelsorge in Rosenheim für drei Jahre zum Förderprojekt erklärt und sucht dafür Partner und Unterstützer. "Die Helfer sind Pfarrer, Diakone und kirchennahe Laien aus der Gemeindearbeit, die alle eine bundesweit einheitliche Zusatzausbildung in psychosozialer Notfallversorgung für Betroffene absolviert haben", erklärt Helmut Franke, Öffentlichkeitsreferent im Dekanat Rosenheim und zugleich Geschäftsführer der Kirchenstiftung.

Dank guter Beziehungen nach Aschau kam der Kontakt zu Starkoch Heinz Winkler zustande, der sagt: "Ich halte die ökumenische Notfallseelsorge für eine wichtige Einrichtung und unterstütze sie deshalb auch gern."