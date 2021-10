Pfarrer Martin Weber über seinen Gottesdienst mit Tieren: "Alle Tiere sind Gottes Geschöpfe"

Mäuse, Schildkröte und Hund werden am kommenden Montag, dem 4. Oktober, auf jeden Fall dabei sein, wenn Pfarrer Martin Weber in der evangelischen Kirche in Rottach-Egern im Dekanat Bad Tölz zu seiner Gemeinde spricht. Denn das sind die Tiere seiner Kinder, und die kämen in jedem Fall, erzählt der Theologe aus dem Oberland im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Seit 2012 feiern die Tegernseer Protestanten dort gemeinsam mit ihren katholischen Tierfreunden einmal im Jahr einen "Gottesdienst mit Tieren" - Anlass ist der Gedenktag des Franz von Assisi (am 3. Oktober für Protestanten, und am 4. Oktober für Katholiken), Schutzpatron der Tiere und des Umweltschutzes.