Vision Weltfrieden: Die Pazifistin Anna B. Eckstein

Anna B. Eckstein: eine Chronik

Am 14. Juni 1868 kommt Anna Bernhardine Eckstein als Tochter einer Beamtenfamilie zur Welt. Mit 18 Jahren wandert sie in die USA aus, arbeitet als Erzieherin in New York, wird später Direktorin der Modern School of Languages and Literature in Boston. Sie engagiert sich für die internationale Friedensbewegung, nimmt 1907 an der Haager Friedenskonferenz teil, sammelt Unterschriften für ihre "Weltpetition zur Verhütung von Kriegen" in ganz Europa, den USA und Kanada, wird Mitbegründerin des Völkerbunds.

1913 ist sie unter den drei Nominierten für den Friedensnobelpreis, der aber an den belgischen Völkerrechtler Henri Marie LaFontaine geht. Nach dem Ersten Welkrieg organisiert sie unter anderem Hilfslieferungen aus den USA nach Deutschland, macht als Mitglied der Coburger Synode und Delegierte des Deutschen Evangelischen Kirchentags auch Kirchenpolitik. 1933 geht sie für einige Monate in ein Schweizer Exil, kehrt aber nach Coburg zurück und stirbt dort am 16. Oktober 1947.

Ihr Grabstein mit der Widmung "Vorkämpferin für den Weltfrieden" verschwindet 1962 mit Auflösung des Grabs. Erst 1987 widmet ihr die Stadt Coburg eine neu geschaffene Grünanlage im Stadtzentrum. 2013 benennt sich die Grundschule Meeder nach Anna B. Eckstein. In dieser Schule befinden sich seit 2011 das Friedensmuseum und die "Lernwerkstatt Frieden". Im Museum übernehmen Schülerinnen in der Rolle von Anna B. Eckstein regelmäßig Führungen für Schulklassen.

Jubiläumsveranstaltungen

Am 150. Geburtstag wurde im Kleinen Rosengarten in Coburg ein Baum zum Gedenken an Anna B. Eckstein gepflanzt, auf dem Albertsplatz fand eine Geburtstagsfeier statt. Nach einem Friedensgebet in der St.-Moriz-Kirche Coburg stellte Karl Eberhard Sperl am Abend sein neues Buch vor.

Ecksteins Andenken stand auch im Mittelpunkt des 7. Friedenslaufs "Roll & Renn" am 16. Juni in Meeder. Zuvor fand am Friedensbaum in Ahlstadt eine Friedensandacht statt. Auf der 30 Kilometer langen Strecke sollte Anna B. Eckstein laut Ankündigung "eine ständige Begleiterin" sein, ebenso beim Schulfest in Meeder am Nachmittag.