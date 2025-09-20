Essen: Hendl, Brezn und Snacks

Ein halbes Hendl im Zelt gibt es für 12 bis 15 Euro, andere Gerichte wie Schweinsbraten oder Kaiserschmarrn liegen zwischen 13 und 25 Euro. Auch draußen an den Ständen ist es nicht viel günstiger: Für eine Bratwurst- oder Ochsensemmel zahlt man 8 bis 10 Euro, eine Brezn kostet bis zu 7 Euro. Naschereien wie gebrannte Mandeln (300 g) schlagen mit 8 bis 10 Euro zu Buche. Vegane Speisen gibt es übrigens mittlerweile in jedem Festzelt, allerdings sind auch diese kaum günstiger (um die 20 Euro).

Fahrgeschäfte: Preise im Überblick

Für die großen Klassiker wie Alpina-Bahn, Olympia-Looping oder Höllenblitz werden 10 bis 13 Euro pro Fahrt verlangt. Kleinere Attraktionen wie Rutschen oder Kinderkarussells sind ab 4 bis 5 Euro zu haben. Das Riesenrad gilt mit 10 Euro als vergleichsweise fair – die Fahrt dauert rund zehn Minuten.

Tischreservierung: Mindestverzehr statt Gebühr

Offiziell ist die Tischreservierung kostenlos. Allerdings verlangen die Wirte fast immer einen Mindestverzehr: zwei Maß Bier und ein halbes Hendl pro Person. Für einen Tisch mit acht bis zehn Plätzen summiert sich das schnell auf 350 bis 450 Euro.

Oide Wiesn: Nostalgisch und günstiger

Die Oide Wiesn ist eine entspanntere Alternative. Der Eintritt kostet rund 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Fahrgeschäfte und Bierpreise liegen hier etwas unter dem Niveau der großen Wiesn.

Wiesnherzen: Süß, aber teuer

Die Lebkuchenherzen gibt es je nach Größe ab 6 Euro, große Exemplare mit individueller Beschriftung kosten bis zu 55 Euro.

Spartipps für Familien

Familientage: An den Dienstagen (23. und 30. September) gibt es bis 19 Uhr Vergünstigungen auf Fahrgeschäfte und Stände.

Mittagswiesn: Viele Zelte bieten werktags günstigere Mittagsgerichte an.

Oide Wiesn: Günstiger, ruhiger, familienfreundlicher.

Fazit

Ein Wiesn-Besuch geht 2025 ordentlich ins Geld. Wer sparen möchte, nutzt Familientage, Mittagsangebote und die Oide Wiesn. So bleibt mehr Budget für das ein oder andere Wiesnherz.

Alle Angaben ohne Gewähr.