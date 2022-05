Wenn man wie ich im pietistischen Schwabenland aufwächst und später zwei Jahrzehnte im gottlosen Berlin wohnt, dann kann man sich etwas wie die Oberammergauer Passionsspiele nur schwer vorstellen. Gehört hatte ich natürlich davon, aber bis vor kurzem waren meine Vorstellungen doch eher vage.

Umso gespannter war ich, selbst einmal Zeuge der Spiele zu werden. Um es gleich vorwegzunehmen: Ich wurde nicht enttäuscht.

Oberammergau: Umgeben von Bergen

Schon die Anfahrt nach Oberammergau ist ein Erlebnis. Das kleine Dorf befindet sich hinter Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Ammergauer Alpen. Der Ort ist üblicherweise vermutlich eher beschaulich, aber am Tag der Premiere natürlich brechend voll. Doch trotz der vielen Besucher*innen herrscht eine auffallend entspannte, geradezu gelöste Stimmung: Alle sind freundlich, lächeln mich an, niemand drängelt.

Dabei ist es durchaus eine bunte Mischung an Leuten, die es heute zum Passionstheater zieht. Bayerische Trachten sehe ich viele, aber doch weniger als erwartet. Dafür erspähe ich den ein oder anderen Promi, allen voran Didi Hallervorden, der mir im Verlauf des Abends gleich dreimal über den Weg läuft.

Trotzdem fühlt es sich zu keinem Zeitpunkt nach sehen und gesehen werden an. Voller Spannung zieht es alle in den Saal, der beeindruckend groß ist und einen offenen Blick auf Bühne und Himmel ermöglicht. Auch hier wieder: Kein Drängeln, kein genervtes Durch-die-Reihen-quetschen, stattdessen ein respektvoller und freundlicher Umgang.

Passionstheater Oberammergau: Große Bühne voller Menschen

Dann geht es los. Und von Anfang an fasziniert die schiere Man- und Womanpower auf der großen Bühne. Ich wusste schon, dass die Bewohner*innen von Oberammergau teilnehmen, aber es ist nochmal etwas ganz anderes, diese Menschenmenge dann live auf der Bühne zu sehen. Insbesondere bei der Szene kurz vor der Kreuzigung, als sich die Anhänger des Hohen Rats und Jesus verbliebene Jünger*innen einen Schlagabtausch mit Sprechchören liefern, kommt das laustark zum Tragen.

Nach einem kurzen Verweis auf die historische Entstehung der Passionsspiele eröffnet der Chor die Passion. Eine Show möchte ich es nicht nennen, denn den ganzen Abend über ist das Geschehen auf der Bühne zwar nie langweilig, sondern im Gegenteil sehr fesselnd, aber eben auch ganz weit weg von Fernsehunterhaltung.

Wuchtig, aber nicht überladen

Hier geht es nicht um reißerische Effekte, sondern um eine wuchtige, aber nicht überladene Inszenierung. Das fängt schon bei den Kostümen an - der Chor trägt hauptsächlich schwarz mit ein bisschen weiß, die Juden und Römer in Jerusalem sind in Beige- und Grautöne gewandet. Und es endet nicht bei der Performance der Schauspieler*innen, die kraftvoll und energiegeladen spielen.

Frederik Mayet macht als Jesus einen großartigen Job, gibt einen wütenden Messias, der gleich an zwei Fronten zu kämpfen hat: Gegen die Pharisäer des Hohen Rats, denen der Wanderprediger, wie sie ihn verächtlich nennen, zu mächtig wird - und gegen Teile seiner eigenen Jünger, die ihn zu einem politischen Anführer machen wollen, der Israel von der römischen Besatzung befreien soll.