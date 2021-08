Zweisprachige Bücherbox für evangelische Kinderkrippe "Stuki" in Bayreuth

Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Vorstand des Diakonischen Werkes Bayreuth, Franz Sedlak hatten die bayerische Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer in eine besondere Kita eingeladen, die "Stuki". Sie übergab dort am Montag, dem 16. August, eine zweisprachige Bücherbox an die evangelische Studenten-Kinderkrippe in Bayreuth. Im oberfränkischen Kirchenkreis erhalten im Rahmen des Projektes "Zweisprachige Bücherbox – Stolz auf meine Sprache!" insgesamt etwa 30 evangelische Kitas eine Bücherbox.

Stuki: Mehrsprachigkeit wird im Alltag gelebt

Durch die Nähe zur Universität sind in der Krippe eine Vielzahl von Nationalitäten vertreten. Das Miteinander der verschiedenen Kulturen wird auch durch Mehrsprachigkeit im Alltag gelebt, beispielsweise singen die Kinder im Morgenkreis Lieder auf Deutsch und Englisch.

Dorothea Greiner lobte das Projekt der Integrationsbeauftragten und die Kita. Sie betonte: "Unser Staat tut viel für die Integration. Er soll es auch zeigen – so wie in diesem tollen Projekt. Damit macht er deutlich, dass nicht Ausgrenzung, sondern Integration der gelingende Weg zum Frieden in unserer Gesellschaft ist." Und: "Unsere diakonische Einrichtung ist ein echter Anker für Familien, die sich hier in einem für sie anfangs noch fremden Land zurechtfinden wollen. Diese Kita vermittelt kulturelle Bildung im Rahmen des evangelischen Profils. Die Mitarbeitenden fördern behutsam das gegenseitige Verständnis, wenn sie schon mit den Kleinsten christliche Feste feiern und christliche Werte vermitteln."

Herkunftssprache nicht vernachlässigen

Gudrun Brendel-Fischer erklärte: "Für immer mehr Kinder ist es der Normalfall, dass sie mit mehr als einer Sprache aufwachsen. Die Herkunftssprache darf nicht vernachlässigt werden, denn Kinder, die eine Sprache nicht gut beherrschen, tun sich auch in der anderen Sprache schwer. Die Mehrsprachigkeit sollten wir also nicht als Hemmschuh, sondern als Potential begreifen."

Herr Dr. Sedlak betonte dabei, dass man sich über dieses Angebot der Bücherbox ganz besonders freue, da gerade in den Stuki-Einrichtungen sprachliche Bildung bei den Kleinsten beginne und man unkompliziert Kinder und Familien verschiedener Nationalitäten und Kulturen gemeinsam über die Kindertagesstätte erreichen könne.