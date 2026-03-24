Im Mittelpunkt kirchlichen Handelns steht laut Landesbischof Christian Kopp immer die Frage, was die Mitglieder von der Kirche wollen. "Unser kirchenleitendes Handeln zielt auf konsequente, transparente und partizipative Achtung vor den Beiträgen aller Beteiligten", sagte Kopp am Dienstag in seinem Bericht vor der in Bayreuth tagenden bayerischen evangelischen Landessynode. Nötig seien dabei gute Entscheidungen und eine gute Kultur.

Mit Blick auf den Veränderungsprozess, in dem sich die Landeskirche angesichts sinkender Mitgliedszahlen befindet, sprach Kopp den Synodalen Mut zu. Er verstehe, dass große Veränderungen die Menschen verunsicherten. In der Kirchenleitung wolle aber niemand Kirchengemeinden abschaffen. "Das Gegenteil ist der Fall." Die kreativen Kräfte vor Ort sollten gestärkt werden. Die Kirche habe immer klug reagiert auf die Anforderungen der jeweiligen Zeit. "Jetzt gehen wir genauso klug vor."

Kopp: Wir sind immer noch eine reiche und wirksame Kirche

"Wir setzen als Landeskirche konsequent auf die Verantwortung und die Gestaltungsfreiheit vor Ort und in den Regionen", sagte Kopp. Zugleich betonte er, dass es künftig nicht mehr gehe, "dass in einer Region alles für alle zu allen Zeiten angeboten wird". Man setze daher konsequent auf Wirkungen und gute Lösungen, Vereinfachungen und Zusammenwirken.

Im weltweiten Vergleich sei die bayerische Landeskirche auch mit sinkenden Kirchensteuereinnahmen eine "unglaublich reiche und wirksame Kirche", sagte Kopp weiter. "Und darum sehe ich diese Beschäftigung mit dem Weniger als eine ganz normale menschliche Tätigkeit." Menschen hätten die Fähigkeit, sich an Gegebenheiten anzupassen. Dabei helfe auch die Kunst des klugen Loslassens. "Wir werden uns von Bestimmtem trennen, um wieder besser voranzukommen und wirksam zu sein."

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