Interaktive Landkarte zeigt Artikel nach Regionen

Unser Programmiere Martin Majewski hat eine interaktive Landkarte entwickelt. Auf dieser Karte können Sie bequem nachschauen, was bei Ihnen vor Ort passiert. Die Landkarte bündelt die aktuellen Artikel nach Regionen - und ganz kleinteilig auch Orten.

Wer also den kleinen oberfränkischen Ort Kronach eingibt, wird entdecken, dass es von diesem Ort drei Artikel gibt - unter anderem einen Bericht darüber, dass es hier einen sogenannten Saturday Night Church Gottesdienst gibt. Wer nur die Artikel aus dem eigenen Kirchenkreis anschauen möchte, kann dies über das kleine Fenster oben rechts anklicken.

Und wer lieber in die Ferne schweift, wandert mit der Maus über die Weltkarte und lässt sich inspirieren und schaut, welche Ortsmarken, Länder und Regionen sonst noch so vorkommen in unserer Berichterstattung. Wir berichten vom Weltgebetstag auf den Philippinen, vom japanischen Jesuitenpater und Zenmeister Lassalle oder von Bischof Jack Urame aus Papua-Neuguinea.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Entdecken - hier gehts zur interaktiven Landkarte!