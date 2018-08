Warum auch Pfarrer Computerspiele zocken

Pfarrer Heiko Ehrhardt (Bild rechts) ist Zocker der ersten Stunde. Bereits in den 1990-Jahren fing der 56-jährige Seelsorger aus dem Rheinland mit Computerspielen an. Seit 2005 spielt er "World of Warcraft", das weltweit bekannteste PC-Rollenspiel.

Der Spieler erschafft sich seinen Charakter selbst. "Ich bin ein Schamane", erzählt Ehrhardt. "Ich kann Naturgewalten entfesseln, zum Beispiel Blitze oder Wirbelstürme." Und sein Charakter, den er "Friik" genannt hat, kann die Gestalt wechseln.

Religion bei "World of Warcraft"

Ehrhardts Spielrekord liegt bei zwölf Stunden am Stück, mehrere Tage hintereinander. "Meine Frau war da nicht so begeistert", erzählt er. Doch als Pfarrer sieht Ehrhardt auch eine religiöse Dimension in dem PC-Spiel. "Es geht im Grunde um den Kampf von Gut gegen Böse", sagt er. Der Spieler werde vor die Wahl gestellt, ob er mit den Allianzen zusammenarbeite oder mit der Horde paktiere.

"Es ist immer eine Versuchung", sagt Ehrhardt. "Ich war auch schon mal auf der Seite der Bösen." Über die religiöse Dimension von "World of Warcraft" hat Ehrhardt für die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) einen Aufsatz publiziert. Online zu bestellen unter: www.ezw.de

Amin Josua (30) ist der Profi unter den sogenannten Gamern. Er zockt nicht nur leidenschaftlich gerne – am liebsten "Kingdom Come Deliverance", wo der Spieler als einfacher Schmied anfängt und sich in der Welt des Mittelalters zum Ritter hocharbeitet. Der 30-jährige Theologie-Doktorand aus Neckargemünd bei Heidelberg entwickelt derzeit auch selbst ein PC- und Videospiel. "1 of 500" heißt der Titel. Es ist das bisher erste PC- und Videospiel, das als Rahmengeschichte die Handlungen des Neuen Testaments verarbeitet. Der Spieler wird ein Fischer sein, der in die Erzählstränge des Evangeliums miteinbezogen ist. Mitbezuschusst wird das Projekt von der Württemberger Landeskirche.