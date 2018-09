6. Medienforum befasst sich mit Porno, Hass und Ballerspielen

Das 6. Medienforum der bayerischen Landeskirche befasst sich mit dem Thema "Porno, Ballerspiele, Hassportal: Wie verdorben ist das Internet?" vom 27. bis 28. September 2018 in der Evangelischen Akademie Tutzing. Denn in der grenzenlos gewordenen digitalen Welt gebe es neben vielem Positiven auch Gewaltverherrlichung, Hass, Verbrechen und Terror, heißt es in der Programm-Ankündigung.

Deshalb wolle das Medienforum der Frage nachgehen, welcher Preis für die "Wohltaten der digitalen Kommunikation" bezahlt werden müsse und wo Internet und Darknet verschwimmen. Zu dieser Fragestellung äußern sich Oberkirchenrat Detlev Bierbaum, zuständig für den Medienbereich in der bayerischen Landeskirche, der Blogger Richard Gutjahr, Till Krause vom SZ-Magazin, Kriminaloberrat Manuel Klughardt und Verena Weigand, Bereichsleiterin Medienkompetenz und Jugendschutz der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).

Das Medienforum wird gemeinsam von der bayerischen Landeskirche, der Akademie Tutzing und der Abteilung für Christliche Publizistik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg veranstaltet.