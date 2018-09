Digitalisierung: Tagungen und Workshops in Tutzing

Mit einer Veranstaltungsreihe widmet sich die Evangelische Akademie Tutzing ab Herbst 2018 dem Thema Digitalisierung. Ziel der Tagungen sei es, die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu erkunden und zu ergründen, welchen Einfluss die Digitalisierung auf Kommunikation, Bildung und Kultur hat, erklärte Akademiedirektor Udo Hahn in Tutzing.

Auftakt der Reihe bildet die Tagung "Digitalisierung & Arbeitswelt" am 12. und 13. Oktober 2018. Unter dem Titel "Digitalcourage" geht es vom 1. bis 3. März 2019 um die Frage nach Teilhabe und Grundrechten der Zivilgesellschaft. Kurz darauf geht es von 18. bis 20. März weiter mit einer Tagung zur Blockchain-Technologie.

Wie digitales Wissen in der Bildung verankert werden soll, untersucht die Tagung "Humboldt Reloaded" von 28. bis 30. März 2019. Die Zukunft der Medien soll bei der 8. Tutzinger Rede am 1. April untersucht werden. Über "Intelligente Technische Systeme im Gesundheitswesen" geht es am 9. bis 10. Mai 2019. Um "Feminismen" geht es bei der Tagung am 31. Mai und 1. Juni 2019. Schließlich endet die Reihe mit einer Tagung über die "Digital Humanity", die von 27. bis 30. Juni 2019 im Kooperation mit der Societas Ethica veranstaltet wird.

Die Akademie bietet im Jungen Forum auch Veranstaltungen für junge Erwachsene an: Dazu gehört die Tagung "Visionär, Kreativ, Inspirierend" von 5. bis 7. April 2019. Am 20. und 21. Mai wird in der Akademie Tutzing ein "Zukunfts-Lab" zum Thema Umweltpolitik und Technik organisiert.

Akademie für politische Bildung Tutzing

In der Akademie für Politische Bildung in Tutzing steht die Digitalisierung ebenfalls im Fokus einiger Veranstaltungen. "Die Digitalisierung und der Mensch" heißt eine Tagung am 17. November, die sich dem Beispiel Pflege widmet.

Am 3. Dezember 2018 findet die Ringvorlesung Technik und Medieninnovation zum Thema "Künstliche Intelligenz" in Nürnberg statt. Das Thema "Internet of Things" wird am 17. Dezember 2018 vorgestellt.