Kann ein Computer Trauer lindern? Alexa mit Traueransprache

Ewigkeitssonntag

Mit einer Chat-Andacht können Trauernde am Ewigkeitssonntag im Internet ihrer Verstorbenen gedenken. Mit dem Angebot www.trauernetz.de will Kirche auch für die Menschen da sein, für die das Internet ihr Ort zum Trauern ist, teilte die bayerische evangelische Landeskirche am Montag in München mit.