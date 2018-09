Kirche startet Medienfonds für Evangelikale

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) startet einen neuen Medienfonds für Projekte evangelikaler Prägung. In Jahr 2018 stehen dafür 42.000 Euro, 2019 stehen 72.000 Euro zur Verfügung, teilten die EKD und das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit. Ab 2020 sollen für den Fonds, der vom GEP verwaltet wird, jährlich 132.000 Euro für neue, digitale Medienprojekte sowie bereits etablierte evangelikale Produkte zur Verfügung stehen.

Kirchliche Stellen, Verbände, Medieninitiativen und andere Projekte können sich den Angaben zufolge ab jetzt für eine Förderung bewerben. Über die Vergabe entscheidet ein vom GEP-Aufsichtsrat eingesetzter Fachausschuss, dem die Pfälzer Oberkirchenrätin Karin Kessel vorsitzt. Mitglieder des Ausschusses sind unter anderem auch die Präses der EKD-Synode, Irmgard Schwaetzer, und EKD-Ratsmitglied Michael Diener. Im Frühjahr 2019 sollen erste Förderbeschlüsse getroffen werden.

Medienfonds stützt Freikirchen und evangelikale Medien

Diener sagte, der Medienfonds sei eine Ermutigung für viele Medienverantwortliche evangelikaler Prägung. Sie erreichten zwar Kirchenmitglieder in den evangelischen Landeskirchen, müssten ihre Medienarbeit aber sehr häufig ohne kirchliche Unterstützung allein aus Spendenmitteln betreiben, erklärte der Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. GEP-Direktor Jörg Bollmann sagte, er freue sich, dass die EKD evangelische Publizistik in all ihren Ausprägungen unterstütze.

Die EKD-Synode, das Kirchenparlament der evangelischen Kirche, hatte im vergangenen Jahr beschlossen, den bisher nur dem Informationsdienst der theologisch konservativen Evangelischen Allianz (idea) zugute kommenden Zuschuss zum Jahresende 2019 einzustellen und einen Fonds einzurichten, um evangelikale Medien zu fördern. Das GEP ist die zentrale Medieneinrichtung der EKD, ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Zum GEP gehört unter anderem die Zentralredaktion des epd.

Was Freikirchen wollen und was Evangelikale sind, erklären wir in unserem Stichwort "Freikirchen".