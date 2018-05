Der Vortrag von Katherine Maher "We gotta fight for our right to (free) knowledge" eröffnete den zweiten Tag der re:publica auf der großen Hauptbühne. Offenbar hatten die Macher mit einem größeren Interesse gerechnet, doch war der Vortrag vergleichsweise schlecht besucht. Ganz anders das Panel mit den Machern der "Lösch Dich"-Dokumentation, in der Youtuber wie Rayk Anders erklären, wie Trolle und Rechte mithilfe von Gamer-Chatforen den Hass im Netz gezielt anstacheln und organisieren.

Hier war der Saal brechend voll, es wurde gejohlt und geklatscht, als auf der riesigen Leinwand Jan Böhmermann auf Video zugeschaltet wurde. Der Satiriker hatte nach der Ausstrahlung der Dokumentation unter dem Stichwort #ReconquistaInternet den Start einer eigenen "Love-Armee" gegen den Hass verkündet. Seinem Aufruf waren innerhalb weniger Stunden zehntausende Zuschauer gefolgt.

Jan Böhmermann bohrt in der Nase und macht sich stark für Demokratie

Böhmermann machte sich zu Beginn seines Auftrittes zunächst über sein monströses Erscheinungsbild lustig und popelte erst einmal provokativ in der Nase. Im weiteren Gespräch zeigte sich der Satiriker allerdings ernsthaft überrascht von der Tatsache, dass seine "Reconquista Germania", bei der sich die Mitglieder genau wie bei der rechten Troll-Bewegung in einem Gruppenchat der Gaming-Plattform Discord treffen, innerhalb kürzester Zeit über 40.000 Aktivisten auf den Plan gerufen hat. Zwar seien die Server am Rande ihrer Kapazität, doch es käme auch "viel positive Energie dabei raus", sagte Böhmermann.

Böhmermann macht zwischen vielen Scherzen deutlich, wie ernst ihm das Thema Demokratie ist. Wenn das Wort "Systemling" zur Beleidigung werde, müsse dagegen gehalten werden. "Die Demokratie wurde uns so übergeben", sagte Böhmermann, und manchmal müsse man eben darauf aufmerksam machen, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. "Wir haben die besten Bedingungen, um etwas zu machen", fügte er hinzu.

Wie Richard Gutjahr gegen Verschwörungstheorien kämpft

Standing ovations bekam auf der re:publica auch der Münchner Journalist Richard Gutjahr. In seiner "Anatomie eines Shit-Tsunamis" erzählte er, wie er nach einer Sendung selbst zum Gegenstand der Berichterstattung wurde und seine Familie mit Hasskommentaren überschüttet und massiv bedroht wurde.

In einem sehr persönlichen Vortrag schilderte Gutjahr eindringlich die Mechanismen des Netzes, insbesondere der sozialen Medien, und die mühsame juristische Arbeit, mit der er versuchte, sich gegen die Anfeindungen und Behauptungen von Verschwörungstheoretikern zur Wehr zu setzen.

Stargast: Whistleblowerin Chelsea Manning

Auch die Whistleblowerin Chelsea Manning zählte zu den Stargästen der re:publica 2018 in Berlin. Die Speakerin, die in den USA wegen Hochverrats in Haft saß und von Präsident Obama begnadigt wurde, sprach über zivilen Ungehorsam und die Folgen einer unkontrollierbaren Staatsmacht.

"Die Zeit, über Reformen zu sprechen, ist seit 40 Jahren vorbei. Wir können nicht länger warten", sagte Manning. Jeder Einzelne habe innerhalb eines gewissen Radius die Macht, etwas zu verändern. Insbesondere die Entwickler hätten großen Einfluss auf die Programme, die sie schreiben, sagte Manning. Und ähnlich wie Ärzte bräuchten Entwickler und Programmierer ethische Standards, nach denen sie sich in ihrer Arbeit orientieren könnten.