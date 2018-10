So waren die Münchner Medientage 2018

Der US-Streamingdienst Netflix ist in Deutschland seit Herbst 2014 verfügbar. Mit der Mysteryserie "Dark" startete Ende 2017 das erste Netflix-Original, das komplett in Deutschland geschrieben, gedreht und produziert wurde. "Dark" wurde in diesem Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Netflix-Produzentin Luegenbiehl sagte in München, "Dark" sei in 130 Ländern unter den jeweils zehn beliebtesten Serien des Streamingdienstes. Die aus acht Episoden bestehende zweite Staffel werde im ersten Halbjahr 2019 gezeigt. Sie knüpfe direkt an die erste Staffel an und werde wieder "voller Überraschungen und Wendungen" sein. Bereits im Dezember starte die in Berlin spielende Dramaserie "Dogs of Berlin".

Netflix plant fünf neue Originalserien, die in Deutschland spielen: