Stille Kirche

Spiritualität: Wie die Protestanten am Chiemsee ihre Kirche neu erfunden haben

Aufgeben oder Neuerfinden? Vor dieser Frage stehen viele Gemeinden, die mehr als eine Kirche haben. Die Protestanten in Prien machen aus der Not eine Tugend und schaffen in ihrer Sprengelkirche einen Raum für Stille und Begegnung.