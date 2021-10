Auch Vogelschützer gegen Windkraft-Ausbau im Wald

Hilpoltstein (epd). Nach der CSU und den Oppositionsparteien hat sich auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern gegen die Windkraft-Ausbaupläne von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gestellt. "Der Wald im Freistaat darf ebenso wenig für Windkraft wie für Industriegebiete zur Verfügungsmasse werden", sagte LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer am Dienstag. Der Ausbau der Windenergie sei für die Energiewende nötig - nicht jedoch im Wald.

Die bayerische Staatsregierung sollte "gemeinsam zielführende und der Nachhaltigkeit verpflichtete Entscheidungen treffen", kritisierte der LBV-Vorsitzende weiter. Stattdessen beharkten sich "zwei Ressortchefs mit unausgegorenen Konzepten öffentlich", spielte er auf die ablehnende Haltung von Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) zu Aiwangers Plänen an. Der LBV begrüße Kanibers Aussage, dass der Wald "nicht allein nach ökonomischen Kriterien beurteilt werden" dürfe.

Kaniber hatte am Montag davor gewarnt, "die bayerischen Wälder unkontrolliert mit Windrädern voll zu pflastern". Sie forderte vom für Energie zuständigen Minister Aiwanger "gezielte und gut durchdachte Regelungen als Ausnahmen von der 10H-Regel" statt pauschaler Ansätze. Dem LBV zufolge darf Kanibers waldschützende Haltung aber "nicht nur für Standorte von Windkraftanlagen gelten", sondern auch "für Gewerbegebiete oder Infrastrukturmaßnahmen", sagte Schäffer.

Aiwanger hatte am Montag Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in Creußen bei Bayreuth seine Windkraft-Pläne vorgestellt. Der Wirtschafts- und Energieminister möchte Windräder aus Akzeptanzgründen künftig vor allem in Wäldern errichten, weil sie dort "nicht so stark auffallen".