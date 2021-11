Auf den Müll mit Gebrüll: Naturschutzverband prämiert nachhaltige Kitas

Hilpoltstein, München (epd). 285 bayerische Kindertageseinrichtungen haben die Auszeichnung "ÖkoKids" erhalten. Damit habe Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in diesem Jahr fast doppelt so viele Kitas mit dem Titel des bayerischen Naturschutzverbands LBV geehrt wie im Vorjahr, teilte der LBV am Montag in Hilpoltstein mit. Trotz der nach wie vor schweren Corona-Bedingungen und der teilweisen Schließungen der Kitas seien spannende Projekte für mehr Nachhaltigkeit entstanden.

Dass sich in diesem Jahr so viele Einrichtungen wie noch nie beworben haben, zeuge davon, dass das Thema eine hohe Brisanz in der Gesellschaft habe, sagte LBV-Projektleiterin Carmen Günnewig. Die Spannbreite reiche von Projekten mit den Namen "Auf den Müll mit Gebrüll?" über "Gurken - Schurken" bis hin zu "Wie der Holzwurm zum Bücherwurm wurde".

Der LBV verleiht den Titel "ÖkoKids" seit 11 Jahren. Hier werden Kindertageseinrichtungen hervorgehoben, die sich mit Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand eine Online-Auszeichnungsveranstaltung statt und die prämierten Einrichtungen erhielten ihre Urkunden per Post.