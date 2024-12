Augsburg (epd). Das evangelische Stetten-Gymnasium öffnet seine Oberstufe für männliche Schüler. Ab dem Schuljahr 2025/26 könnten auch Jungen nach der 10. Klasse Realschule oder nach dem M-Zweig der Mittelschule eine sogenannte Einführungsklasse besuchen, teilte die Stiftung am Montag mit. "Im Anschluss daran haben die Jungen und Mädchen die Möglichkeit zu bleiben und die reguläre Oberstufe am Stetten-Gymnasium zu besuchen", hieß es weiter. Damit endet eine Tradition: Mehr als 200 Jahre konnten nur Mädchen das Gymnasium des A.B. von Stettenschen Instituts besuchen.

Zugleich starte man eine große Werbekampagne für die 5. Klassen und biete neben dem naturwissenschaftlichen und sprachlichen Zweig künftig auch eine sozialwissenschaftliche Schiene an, erläuterte Diakon Harald Reizner, kaufmännischer Vorstand der Stettenschen Stiftungen, im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Die Nachfrage nach der klassischen Mädchenschule ist am Gymnasium nicht mehr so da - dem müssen wir Rechnung tragen", sagte Reizner. Derzeit besuchten im Schnitt 75 Mädchen die drei fünften Klassen.

"Kleine Klassen sind pädagogisch wünschenswert, erschweren aber die Gesamtfinanzierung", sagte der kaufmännische Vorstand. Das Gymnasium und die Realschule des Stetten Instituts sind privat geführt; neben der staatlichen Refinanzierung und der Zuwendung durch die Landeskirche sei man auch auf das monatliche Schulgeld von 50 Euro angewiesen. Von der Werbekampagne und dem neuen Schulzweig erhoffe man sich eine Steigerung der Attraktivität des Gymnasiums.