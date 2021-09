Ausbildungs-Abbrecher verdienen deutlich weniger

Nürnberg (epd). Im Vergleich zu Erwerbstätigen mit abgeschlossener Ausbildung verdienen Erwerbstätige mit abgebrochener Ausbildung deutlich weniger. Wie aus einer am Dienstag in Nürnberg veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht, erhalten Ausbildungs-Abbrecher fünf Jahre nach dem ersten Ausbildungsbeginn 5,3 Prozent weniger Verdienst als Personen, die ihren Abschluss ohne Unterbrechungen erwarben. Zehn Jahre später steige der Lohnunterschied sogar auf 7,3 Prozent.

"Ein Großteil der Abbrechenden entwickelt diskontinuierliche Erwerbskarrieren und erzielt langfristig geringere Löhne. Daran zeigt sich, dass der Erwerb eines formalen Berufsabschlusses maßgeblich für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist", sagte der IAB-Forscher Alexander Patzina. Ausbildungs-Abbrecher sind der Studie zufolge in ihrer Erwerbslaufbahn auch oft kürzer beschäftigt. Sie absolvierten ihre Ausbildung eher in kleineren Betrieben und in Betrieben, die ihre Auszubildenden nach der Ausbildung seltener weiterbeschäftigten, hieß es.

Personen, die ihre Ausbildung unterbrochen und ihren Abschluss daraufhin in einer neuen Ausbildung erworben haben, verdienen laut der IAB-Studie hingegen ähnlich so viel wie Personen, die ihren Abschluss ohne Unterbrechungen erworben haben. "Vorzeitige Vertragslösungen sind nicht per se mit Nachteilen verbunden", sagte IAB-Forscherin Gabriele Wydra-Somaggio. Sie böten die Möglichkeit, die ursprüngliche Berufswahlentscheidung zu überdenken und sich beruflich neu zu orientieren.

Dem IAB zufolge wurde jeder fünfte der zwischen 1999 und 2002 geschlossenen Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Danach begannen vier Prozent eine neue Ausbildung und schlossen diese erfolgreich ab. 15 Prozent hingegen verließen das Ausbildungssystem bis 2018 ohne formalen Berufsabschluss.

Die Studie beruht auf dem "Ausbildungspanel Saarland", das ausbildungs- und erwerbsbiografische Informationen zu Personen enthält, die zwischen 1999 und 2002 mindestens einen Tag in einem Betrieb im Saarland in einem Ausbildungsverhältnis standen.