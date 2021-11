Ausstellung "Krippen aus aller Welt" in Salzburger Bibelwelt eröffnet

Salzburg, Regensburg (epd). Die Sonderausstellung "Krippen aus aller Welt" ist am Wochenende in der Salzburger Bibelwelt eröffnet worden. In seiner Eröffnungsrede verglich der Regensburger katholische Bischof Rudolf Voderholzer die Krippenwelt mit der Bibelwelt, wie das Salzburger Museum am Montag mitteilte. Beide Welten wollten "in die Geheimnisse des Lebens Jesu" hineinnehmen, indem sie die Bibel illustrierten, sagte Voderholzer laut Mitteilung. Der Regensburger Bischof ist passionierter Krippensammler.

Die Bibelwelt in Salzburg zeigt in ihrem Erlebnishaus bis 31. Januar 2022 mehr als 120 Krippen-Darstellungen des Murnauer Sammlers Richard Sedlacek. Ausgestellt werden Exponate aus verschiedenen Kulturkreisen wie Südamerika, Afrika, den Philippinen, aus der Mongolei, Indien, der Ukraine, Frankreich und Österreich. Die Figuren bestünden aus Papier, Ton, Wolle, Stein, Aludosen, Blech, Kokosnussschalen, Maisstroh und anderen Naturmaterialien. Die Ausstellung mache deutlich, dass die alpenländischen Krippen mit Landschaften und Stall eher die Ausnahme im weltweiten Brauchtum seien, die Weihnachtsgeschichte in Szene zu setzen.