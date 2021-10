Ausstellung: Was für Kinder Gerechtigkeit ist

Nürnberg (epd). Bilder, Filme, Entwürfe und Modelle zur Vision eines "Weltgerechtshofes" von Kindern und Jugendlichen aus aller Welt sind in der Ausstellung "Weltgerechtshof der Kinder" vereint. Die Ausstellung, die zeigt was für Kinder und Jugendliche Gerechtigkeit ist, wird am Freitag, 8. Oktober um 19 Uhr digital eröffnet, teilte der Ausstellungsleiter und Leiter des Papiertheaters, Johannes Volkmann, am Wochenende mit. Danach ist die Ausstellung bis zum 18. Dezember im Cube 600 am Memorium Nürnberger Prozesse zu sehen. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen Papiertheater Nürnberg, Staatstheater Nürnberg und Memorium und wird von einem Programm begleitet.

Unter dem Motto "Lasst uns einen Weltgerechtshof der Kinder erfinden!" waren Kinder und Jugendliche weltweit dazu aufgerufen, sich an künstlerischen Aktionen rund um das Thema Gerechtigkeit zu beteiligen und ihre Gedanken nach Nürnberg zu schicken, teilte die Stadt Nürnberg mit. Was ist Gerechtigkeit, was Ungerechtigkeit und wie können sie benannt werden?, waren die Fragen.

Vom Dienstag 19. Oktober bis zum Sonntag, 24. Oktober können Kinder jeweils von 10 bis 16 Uhr am Memorium Plastikwaffen abgeben. Aus ihnen soll eine Säule des Friedens entstehen. Diese "Zweite Säule des Friedens" ergänzt die erste Säule, die im Oktober 2019 beim ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg errichtet wurde. Damals sammelten junge Menschen aus über 18 Ländern Spielzeugwaffen aus Plastik für den Bau der Skulptur. Am Bau der neuen vier Meter großen Säule könne jeder mitmachen, so der Künstler. Eine Anmeldung unter Volkmann@dasPapiertheater.de sei aber nötig.