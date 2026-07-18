Herrenchiemsee, München (epd). Unter dem Titel "Könnt ihr noch? - Kunst und Demokratie" sind ab Sonntag (17. Mai) Meisterwerke der Pinakothek der Moderne im Neuen Schloss Herrenchiemsee zu sehen. Der Titel der Ausstellung zitiere die Band "Deichkind" und fordere dazu auf, die Werte der Demokratie auch in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Spannungen zu stärken, teilte die Pinakothek der Moderne am Dienstag in München mit. Die Ausstellung knüpft an die gleichnamige Schau von 2025 an und ist bis zum 18. Oktober 2026 zu sehen.

In zehn Kapiteln beleuchte sie Themen wie die Werte unserer Verfassung, kreative Selbstentfaltung und die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe, hieß es weiter. Die Ausstellung nehme Bezug auf den Verfassungskonvent, der 1948 auf Herrenchiemsee die Grundlage für die deutsche Verfassung schuf. Zu sehen sein werden unter anderem Werke von Pablo Picasso, Max Beckmann, Rosemarie Trockel, Joseph Beuys, Maria Lassnig, Gerhard Richter und Andy Warhol.

Roger Rekless tritt bei der Eröffnung auf

Beim kostenlosen Eröffnungsprogramm am Sonntag wird ab 14 Uhr unter anderem Anton Biebl, Leiter der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, sprechen, außerdem gibt es ein Künstlerinnengespräch mit Paloma Varga Weisz und Anja Heitzer, Kuratorin der Ausstellung. Um 14.45 Uhr tritt der Münchner Musiker, Moderator und Autor Roger Rekless, bürgerlich David Mayonga, auf, der auch Live-Mitglied von "Deichkind" ist. Rekless setze sich damit auseinander, wie es ist, Barrieren zu erfahren, sich Herausforderungen zu stellen oder widrigen Umständen und Vorurteilen ausgesetzt zu sein, hieß es.