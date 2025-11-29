Zum 250. Geburtstag von E.T.A. Hoffmann ehrt Bamberg den berühmten Künstler 2026 mit einem stadtweiten Kulturprogramm. Wie der Tourismus und Kongress Service Bamberg mitteilte, würdigen Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und künstlerische Interventionen Hoffmann und zeigen seine Spuren in der Stadt. Den Auftakt bildet die konzertante Lesung von "Des Kapellmeisters Johann Kreisler musikalische Leiden" im ETA Hoffmann Theater am 24. Januar 2026. Begleitet wird die Lesung von einem Instrumentalensemble des diesjährigen Abiturjahrgangs im Leistungsfach Musik am ETA Hoffmann-Gymnasium.

Noch bis 22. März 2026 widmet das Historische Museum Hoffmann einen eigenen Bereich innerhalb der Ausstellung "Wünsch dir was!". Unter dem Thema "Verwünschung" werden zentrale Hoffmann-Objekte präsentiert, darunter der legendäre "Apfelweibla"-Türknauf, der mutmaßlich in "Der goldne Topf" Eingang fand, sowie Gerhard Böhms Pop-Art-Collagen. Begleitend finden eine Kuratorenführung am 22. Januar 2026 sowie ein Vortrag in der Reihe "Uni im Museum" statt.

In Bamberg begegne man Hoffmann an vielen Orten, hieß es. 2026 werden diese Orte verstärkt in den Fokus gerückt. So erinnere beispielsweise vor dem ETA Hoffmann Theater Reinhard Klesses Skulptur an den "Kapellmeister Kreisler" samt "Kater Murr". Im Bürgerpark Hain an der Schillerwiese treffe man auf Hermann Leitherers Denkmal des sprechenden Hundes "Berganza". Zahlreiche Einrichtungen der Stadt, darunter Volkshochschule, Musikschule, Stadtbücherei sowie Akteure der freien Kulturszene, gestalten das Jubiläumsjahr mit eigenen Angeboten.

E.T.A. Hoffmann war Dichter, Komponist, Zeichner, Jurist und einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Romantik. Obwohl Hoffmann nur fünf Jahre (1808-1813) in Bamberg lebte, hinterließ er der Mitteilung zufolge viele Spuren.