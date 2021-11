Bamberger Diözesanrat gegen Aufhebung von Tanzverbot

München, Bamberg (epd). Gegen eine Aufhebung des Tanzverbots an den "stillen Feiertagen" hat sich der Diözesanrat Bamberg ausgesprochen. In dieser Frage gehe es nicht nur um die religiösen Empfindungen eines Großteils der Bürger, es gehe auch um Tage, an denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Ruhe kommen können, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag.

Die Grünen im Bayerischen Landtag hatten einen Gesetzentwurf eingebracht, Tanzveranstaltungen an den stillen Tagen - also an Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, am Volkstrauertag, am Totensonntag, am Buß- und Bettag und an Heiligabend - anderen Kulturveranstaltungen und Sportevents gleichzustellen. Spaßbäder, Kinos oder Theater seien an diesen Tag auch geöffnet. Tanz in Clubs und Live-Musikspielstätten beeinträchtigen den ernsten Charakter des Tages nicht mehr als andere Kulturveranstaltungen oder Sportereignisse, heißt es in dem Gesetzentwurf.

"Wieder sollen Tage der Ruhe dem Kommerz geopfert werden. Denn es geht ja nicht nur um diejenigen, die ihr Vergnügen suchen, sondern auch um die Dienstleistenden, die dieses Vergnügen ermöglichen müssen", kritisieren die Bamberger Katholiken den Antrag. Der Gesetzentwurf steht nach Angaben der Grünen am 11. November auf der Tagesordnung des Landtags.