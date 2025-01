München (epd). Die bayerische Landeskirche beteiligt sich an einer bundesweiten Kampagne der evangelischen und katholischen Kirche vor der Bundestagswahl für Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Unter dem Motto "Für alle. Mit Herz und Verstand" rufen die christlichen Kirchen die Bevölkerung dazu auf, durch aktive Teilnahme an den Wahlen die Demokratie zu stärken und extremistischen Positionen entgegenzuwirken, teilte die bayerische Landeskirche am Dienstag in München mit.

"Politisch und gesellschaftlich stehen wir vor der großen Aufgabe, viele Lebensbereiche zukunftsorientiert zu gestalten: Zuwanderung, Integration, Sicherheit, Klimawandel, Wirtschaftswandel und soziale Gerechtigkeit", sagte der bayerische Landesbischof Christian Kopp laut Mitteilung. Dafür brauche es eine offene und intensive Auseinandersetzung. "Gerade demokratische Strukturen bieten die besten Voraussetzungen, um für alle zukunftsfähige Antworten zu finden", sagte Kopp. "Deshalb ist es wichtig, mit Herz und Verstand wählen zu gehen."

Start der Kampagne war am Montag in Dresden, wo die Initiative im vergangenen Jahr vor der Landtagswahl entstand. Geplant sind den Angaben zufolge Social-Media-Aktionen und Online-Formate, Plakate, Banner, Postkarten, Anstecker und eine eigene Internetseite mit dem Titel fuer-alle.info.

Nach einem Jahr mit wichtigen Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen, bei denen die Frage nach dem Wert der Demokratie ein zentrales Thema war, werde die Kampagne zur Bundestagswahl nun bundesweit ausgerollt, hieß es. Beteiligt sind etwa 15 Landeskirchen und Bistümer sowie mehr als 30 kirchliche Partner. Die vorgezogene Bundestagswahl findet am 23. Februar statt.