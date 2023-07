München (epd). Der Vize-Präsident der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und frühere Ansbacher Dekan Hans Stiegler hat den Bayerischen Verdienst erhalten. Wie die Landeskirche am Donnerstag mitteilte, sei Stiegler die Auszeichnung am Mittwochabend verliehen worden. Die Gründe für die Verleihung des Verdienstordens werden nicht veröffentlicht, im Gesetz dazu heißt es aber, der Verdienstorden werde vom bayerischen Ministerpräsidenten als höchste Auszeichnung des Freistaats als "Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste" um Land und Leute verliehen.

Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel gratulierte ihrem Stellvertreter zur Auszeichnung. Mit Stiegler werde eine "Persönlichkeit der Kirchenleitung" der ELKB geehrt, "die Christsein auf authentische Weise lebt und ins Gespräch bringt". Dabei stehe Stiegler mit Charisma und einem großen Herz für die Menschen auch in seinem kirchenleitenden Amt anderen seelsorgerlich zur Seite. Stiegler selbst beziehe die hohe Auszeichnung "nicht allein auf seine Person", sondern nehme sie "stellvertretend für alle, die ihn begleiten", entgegen. Damit sei der Verdienstorden ein "ermutigendes Signal" für die Wahrnehmung der Kirche in der Öffentlichkeit.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sagte, Stiegler habe in seinen zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeiten für Kirche und Gesellschaft "die Liebe Christi selbst ausgestrahlt, von der er so viel gepredigt hat". Er sei ein "Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen" und habe mitgeholfen, "Spaltungen zu überwinden, die das christliche Zeugnis verdunkeln". Es brauche mehr Menschen wie ihn, "die versöhnen, statt zu spalten". Stiegler ist seit 2008 Mitglied der Landessynode und seit 2014 Vizepräsident. Bis Sommer 2021 leitete der evangelische Pfarrer das Dekanat Ansbach - eines der größten Dekanate der ELKB.

Den Bayerischen Verdienstorden erhält nicht jeder - vor einigen Wochen bekam ihn auch Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Zahl der lebenden Träger des Verdienstordens ist auf 2.000 Personen beschränkt.