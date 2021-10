Bayerischer Bibliothekspreis geht nach Veitshöchheim und Gröbenzell

Veitshöchheim, Gröbenzell (epd). Die Bücherei im Bahnhof in Veitshöchheim erhält den erstmals in diesem Jahr ausgeschriebenen Bayerischen Bibliothekspreis. Verliehen wird der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis am 24. Oktober in Veitshöchheim im Beisein von Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU), wie die Gemeinde Veitshöchheim (Kreis Würzburg) mitteilte. Einen Sonderpreis über 5.000 Euro erhält die Gemeindebücherei Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Die Jury würdigte die Veitshöchheimer Bücherei im Bahnhof wegen ihrer hohen Zahl an Nutzern und Entleihungen - sowie wegen ihrer gesellschaftlichen Vernetzung und den Einsatz digitaler Angebote in der Corona-Zeit. Jahr für Jahr kommen etwa 60.000 Besucherinnen und nehmen 140.000 Ausleihen vor. Zudem finden regelmäßig generationenübergreifende Angebote wie kulturelle Veranstaltungen, verschiedene Kurse oder auch Kooperationen mit Schulen und Kindergärten statt.

Die Gemeindebücherei Gröbenzell erhält den Sonderpreis für ihr zukunftsweisendes Konzept der "Grünen Bibliothek". Dazu zählt laut Jury etwa der Aufbau eines speziellen Medienbestands, eine "Bibliothek der Dinge" sowie eine intensive Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Bereich "Natur & Umwelt". Mit ihrem Einsatz in den Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit trage die Gemeindebücherei zur Entwicklung der Gesellschaft und des Ortes selbst bei, hieß es.

Der Bayerische Bibliothekspreis wurde 2020 erstmals ausgeschrieben und wird heuer zum ersten Mal vergeben. Er wird gemeinsam vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Bayerischen Bibliotheksverband (BBV) getragen.