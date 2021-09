Bayern spendiert Grundschülern 30 Euro für Neueintritt in Sportverein

München (epd). Lockdown und Homeschooling haben den Vereinssport schwer beeinträchtigt, auch im Freistaat haben sich viele Kinder seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich weniger bewegt. Die Staatsregierung hat deshalb ein Gutschein-Programm zur Förderung von Mitgliedschaften in Sport- und Schützenvereinen aufgesetzt, das Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München vorgestellt hat. Alle Grundschulkinder erhielten deshalb zum ersten Schultag einen Gutschein über 30 Euro. Diesen können sie einlösen, wenn sie zwischen dem 14. September 2021 und 13. September 2022 neu in einen bayerischen Sport- oder Schützenverein eintreten. Der Verein könne sich das Geld dann "unbürokratisch vom Freistaat Bayern erstatten lassen", hieß es weiter.