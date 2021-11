Bayern sucht Frau: Freistaat will Vorbild-Frauen Bühne geben

München (epd). Bayern sucht Frau: Mit einer neuen Internetseite will das bayerische Sozialministerium Bayerns Frauen eine Bühne geben. Unter dem Motto "Wir wollen. Wir können. Wir machen." sollen dort ab nächstem Jahr Themen gebündelt werden, die Frauen in Bayern wichtig sind, teilte das Sozialministerium am Montag in München mit. Um die Website mit Leben zu füllen, sucht Frauenministerin Carolina Trautner (CSU) nun starke Frauen und ihre Geschichten.

"Ich möchte Frauen mit all ihren Fähigkeiten, ihrer Tatkraft, ihren Erfahrungen und Ideen sichtbar machen", so Trautner laut Mitteilung ihres Ministeriums. Jeder Mensch müsse gleichberechtigt an der Gesellschaft teilnehmen können, das Geschlecht dürfe dabei keine Rolle spielen. "Frauen und Männern müssen wirklich die gleichen Türen offenstehen", betonte die Ministerin. Weil nichts stärker beflügle als echte Vorbilder, suche sie nun Frauen, die andere mit ihrer Haltung, ihren Ideen und ihrem Lebensweg inspirieren können. Das Bewerbungsformular und weitere Details gibt es unter starkefrauen.bayern.de.