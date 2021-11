Bayreuther Regionalbischöfin verabschiedet Forchheimer Dekan Werner in den Ruhestand

Forchheim, Muggendorf (epd). Die evangelische Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat den scheidenden Forchheimer Dekan Günther Werner am Sonntag mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Werners Amtsverständnis sei es gewesen, nah bei den Menschen in den Gemeinden zu sein, sagte Greiner laut ihrem Redemanuskript: "Dein Ziel war, dass Du jährlich in jeder Gemeinde einmal Gottesdienst hältst und mit den Menschen dort danach ins Gespräch kommst."

Werner war seit 2010 Dekan in Forchheim und hat dort nach eigenen Angaben vor allem die ländlichen Strukturen genossen. Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) verwies Werner auf das weitverzweigte Dekanat, das sich bis in die fränkische Schweiz erstreckt. Für ihn war es wichtig, sein Dekanat genau zu kennen und war daher viel unterwegs. "Mir hat es immer Spaß gemacht mit Menschen zu reden, für sie da zu sein und neue Menschen kennenzulernen."

Vor seiner Zeit als Dekan in Forchheim war Werner als Leiter des Evangelischen Bildungszentrums (EBZ) in Pappenheim tätig. Die damalige Landesvolkshochschule sei Ende der 1990er Jahre in desolaten finanziellen Zustand gewesen, sagte Greiner. Aber Werner sei es gelungen, das Haus in einen soliden finanziellen Zustand zu bringen. Für den Ruhestand hat sich Werner vorgenommen, einfach mehr von dem zu machen was bisher zu kurz kam: Motorradfahren und Familienzeit.

Das Dekanat Forchheim bekommt vorerst nur einen vertretungsweisen Dekan: Für längstens drei Jahre soll Pfarrer Enno Weidt das Amt übernehmen. Der 58-Jährige war bisher geschäftsführender Pfarrer der Forchheimer Kirchengemeinde St. Johannis und schon Werners Stellvertreter. Hintergrund ist, dass die Dekanatsgremien in dieser Frist die Veränderungen der aktuellen Landesstellenplanung sowie andere Strukturfragen für das Dekanat durchdenken wollen.